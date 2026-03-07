A Junior Caminero le sigue saliendo todo bien

Antes de comenzar el partido, la estrella en ascenso Junior Caminero se acercó a la grada para hablar un poquito con su hija a la que terminó dándole un beso de despedida antes del trabajo.

Y claro, también un último beso a su pareja con la mirada de decenas de fanáticos encima.

El video, compartido por Listín Diario en sus redes sociales, sobrepasó el medio millón de visualizaciones en poco tiempo.

Ya en el partido repitió lo que viene haciendo desde enero de 2025 cuando sus Leones del Escogido más lo necesitaban en la liga invernal: “Duro por el center field…”.

Y así mismo fue, otra vez por el center field y otra vez Junior Caminero con el partido empate.

Esta vez no fue en el noveno, fue en el sexto. Pero igual sirvió de alivio a un equipo que tuvo problemas para hacer explotar su ofensiva en los primeros cinco innings ante Nicaragua.

Al finalizar el partido, ya jubiloso por el triunfo 12-3, el joven bateador designado dijo que la disciplina y ética de trabajo han sido clave para que los buenos resultados se sigan sucediendo en su carrera.

Caminero contó que la temporada muerta la pasó entrenando en Tampa, en lugar de ir a vacacionar a República Dominicana.

“Creo que la disciplina que he puesto todos los días. En el offseason me sacrifiqué mucho, no fui a Dominicana, me quedé en Tampa entrenando, eso fue lo que más me ayudó a trabajar mucho el físico y gracias a Dios los resultados están saliendo igual que el año pasado”, dijo Junior a periodistas tras la victoria.

Su dirigente, tanto en Lidom como en el Clásico Mundial de Béisbol, lo resume un poco más fácil: “Lo mejor de Caminero es que no le tiene miedo a estos momentos”.

Su cuadrangular llegó con el partido empatado a 3 carreras en el sexto episodio ante el relevista derecho Stiven Cruz. De ahí en adelante, República Dominicana no perdió el liderato y sus bates se desataron.

Pujols reconoce que una de las virtudes del portento de 22 años es su apertura a escuchar consejos y a mejorar.

“Está abierto en escuchar y ser mejor y pienso que hay pequeñas cosas en su swing que puede mejorar pero ahora mismo, con 22 años, tu no las tocas. Para mi ser su manager en Lidom fue un honor”, dijo Pujols.

Siempre es bueno recordar que lo de Caminero comenzó como un sueño, pidiendo que lo lleven al Clásico Mundial de Béisbol aunque “sea como aguatero”.