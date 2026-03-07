Pujols alaba el picheo de RD: La gente se fija en la ofensiva pero los lanzadores son un dream team

El dirigente dominicano Albert Pujols alabó el trabajo realizado por cuerpo de relevistas en el partido ante Nicaragua, en el que República Dominicana se impuso con marcador de 12-3.

Pujols dijo que normalmente todo el mundo mira la ofensiva que tiene el equipo nacional con nombres como Juan Soto, Fernando Tatis Jr. o Ketel Marte, pero que el picheo realmente es uno envidiable.

“El picheo de nosotros es uno que cualquier equipo de Grandes Ligas lo quisiera tener. Es un dream team”, dijo Pujols en rueda de prensa tras acabar el compromiso contra Nicaragua.

El equipo dominicano requirió desde el mismo segundo inning de su cuerpo monticular de relevo ante una salida muy corta del estelar lanzador Cristopher Sánchez, quien vio su actuación pausada tras solo 1.1 entradas en las que recibió tres carreras.

Albert Pujols reconoció el trabajo que desde hace meses vienen haciendo Wellington Cepeda, coach de picheo y Joel Peralta, su asistente, en preparación para llegar a este momento.

“El trabajo en materia de picheo que se puso para este juego nos funcionó y eso es algo para lo que nos veníamos preparando”, dijo el capataz dominicano.

El relevo dominicano trabajó en 7 entradas y dos tercios sin permitir anotaciones. Desfilaron por el montículo Huascar Brazoban, que tiró 1.2 entradas; Juan Mejía, 1 entrada; Dennis Santana, 1 entrada; Seranthony Domínguez, 1 entrada, quien se anotó la victoria; Wandy Peralta tiró 1 entrada al igual que Camilo Doval.

Gregory Soto sacó un out en el noveno y fue sustituido por Elvis Alvarado quien sacó los restantes dos outs con una doble matanza con las bases llenas.

El equipo dominicano jugará nueva vez este domingo ante Países Bajos, a las 12:00 del medio día.