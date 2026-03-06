Clásico Mundial: Con HR de Aranda, México inicia con el pie derecho venciendo a Gran Bretaña

A la selección de México le gustaría dejar atrás cualquier recuerdo de lo que ocurrió la última vez que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, si no borrarlo por completo.

El viernes, el combinado azteca dio un paso muy importante para comenzar a escribir una nueva historia, al vencer 8-2 a Gran Bretaña en el primer juego del Grupo B en el Daikin Park de Houston.

El juego estaba empatado 1-1 hasta el octavo inning, cuando el inicialista de México, Jonathan Aranda, sacudió un jonrón de tres carreras de 346 pies ante una recta de 96.8 mph de Tristan Beck, remolcando a Jarren Durán y Randy Arozarena, quienes habían negociado bases por bolas frente a Gary Gill Hill.

Aunque México agregó cuatro rayitas más en el noveno episodio, el bambinazo de Aranda fue el punto de inflexión en un duelo que se mantuvo cerrado hasta el final. Quizás sea apropiado que el primera base de los Rays, de 27 años, quien también formó parte de México en 2023, venga de la mejor temporada de su carrera en la Gran Carpa, tras batear .315 con 14 cuadrangulares para Tampa Bay en 2025.

Aunque el torneo apenas comienza, México se colocó en buena posición para avanzar con esta victoria. México será favorito en su próximo compromiso, cuando enfrente a Brasil en el Daikin Park el domingo por la noche a las 8 p.m. ET.

Aún queda mucho camino en este Clásico antes de que alguien pueda celebrar una victoria definitiva, pero este fue un gran primer paso para México, que cayó en las semifinales del 2023 ante el eventual campeón Japón.

Gran Bretaña esperaba arruinar la fiesta, y durante buena parte del juego tuvo oportunidad de hacerlo. Harry Ford, receptor de los Nacionales y héroe de Gran Bretaña en el Clásico de 2023, empató el encuentro en el sexto inning con un jonrón en solitario ante Alex Carrillo que recorrió 361 pies hacia el jardín izquierdo.

El próximo juego de Gran Bretaña será el sábado contra Estados Unidos, a partir de las 8 p.m. ET.

Nacho Álvarez Jr. produjo la única carrera del juego para cualquiera de los dos equipos durante los primeros cinco episodios. Su jonrón en solitario de 394 pies ante una recta de 97.1 mph de Jack Anderson en el segundo inning le dio la ventaja inicial a México, la cual se mantuvo hasta que “Sir Harry” conectó su vuelacercas en solitario en el sexto capítulo.