¿Quiénes podrían sustituir a Jeremy Peña?

Antes de que se dé el pitcheo inaugural del Clásico Mundial, la República Dominicana ya perdió dos.

El primero se trata de Johan Rojas, jardinero sustituto, quien salió del equipo por dopaje. También recibió una suspensión de 80 partidos por la MLB.

Otro casi es el de Jeremy Peña, quien durante el partido de exhibición de este miércoles ante los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, sufrió una rotura en uno de los dedos de la mano derecha.

Aunque Nelson Cruz, gerente general de la escuadra dominicana, aún no ha hecho oficial la baja de Peña, ya empiezan a surgir rumores sobre quiénes podrían ser los sustitutos del campocorto en la primera ronda del evento.

Lo más probable es que la elección salga de la lista preliminar de sustitutos, en la que deben figurar jugadores de la Liga Dominicana de Béisbol y peloteros de Grandes Ligas que todavía no se han establecido.

Entre los nombres que suenan está uno de los mejores short de la Lidom, Erik González, quien ya fue dirigido por Albert Pujols cuando los Leones del Escogido se coronaron campeones en la temporada 2024-25.

“Haremos lo posible para que ese jugador esté aquí (Miami) mañana. Erik González está dentro de los planes, al igual que muchos jugadores que hemos puesto sobre la mesa. Pero eso conlleva agotar muchos procesos”, manifestó Nelson Cruz durante una rueda de prensa del equipo en el loanDepot Park, luego de la primera práctica de la selección.

De igual modo surge el nombre de Cristhian Adames, otro jugador de la liga.

Entre los peloteros de Grandes Ligas que estarían sobre el tapete figuran Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco; Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati; y Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York.