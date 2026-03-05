Jeremy Peña sale del Clásico Mundial por lesión y Nelson Cruz busca un sustituto para RD

El campocorto Jeremy Peña es baja por lesión del equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, según confirmó Nelson Cruz, gerente general del equipo.

Peña estaría fuera por precaución unas dos semanas, precisamente el tiempo que se toma el evento.

Nelson Cruz, en conferencia de prensa en Miami, dijo que trabajan en la búsqueda de un sustituto.

Las esperanzas del equipo dominicano son que ese sustituto se pueda reportar este mismo viernes al equipo, que jugará sus compromisos en el Loan Depot Park.

Uno de los nombres que se ha barajado es el de Erick González, estelar campocorto de los Leones del Escogido en la República Dominicana.

Cruz confirmó que ese nombre lo han analizado y dijo que también estaban viendo el de otros más pero que aun no podía anunciar al sustituto final.

Geraldo Perdomo, quien juega la misma posición que Peña, dijo que su compañero estaba bien y que esperaban tenerlo en el equipo pero que su organización en Grandes Ligas, los Astros de Houston, no querían su participación en el evento.

Peña salió del segundo juego de exhibición jugado en República Dominicana por precacaución, luego de que al fildear una pelota esta golpeara en la segunda base, se desviara un poco y le diera en uno de sus dedos.

Al jugador se le hicieron estudios para verificar la gravedad del daño en su mano y los Astros informaron hoy que lo volverán a evaluar en dos semanas.

En un primer momento se informó que se perdería la primera ronda del evento mundialista.

El combinado nacional debuta este viernes ante Nicaragua en el grupo D.

Por los dominicanos lanzará Cristopher Sánchez, el estelar zurdo de los Phillies de Filadelfia.