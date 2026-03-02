Juan Soto: "Representar República Dominicana no tiene precio"

El jugador de la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, Juan Soto, manifestó que el equipo no está enfocado en un equipo en especial de cara al torneo, sino que su objetivo es ganar cada partido.

“Estamos enfocados en nosotros, no estamos enfocados en ningún equipo en especial, nosotros estamos tratando de ganar cada partido”, sostuvo el Grandes Ligas.

Durante la práctica del equipo dominicano en el Estadio Quisqueya, el estelar de los Mets de Nueva York describió la emoción de jugar en su tierra natal, al asegurar que ver los fanáticos disfrutar es “algo bien bonito”.

Al hablar de representar Quisqueya en el torneo, expresó que “yo creo que representar República Dominicana no tiene precio, es algo que todo dominicano quisiera hacer”.

“Yo diría que todo dominicano quisiera hacer, y quisiera estar aquí en este grupo. Lamentablemente no todos tienen la oportunidad o tienen el chance de ir, pero yo sé que es algo bien bonito para cada uno de nosotros. Gracias a toda la gente que nos apoya y gracias a todo el mundo”, afirmó Soto.

La selección dominicana jugará dos partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya. Posteriormente, debutará el viernes a las 8:00 de la noche ante Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol.