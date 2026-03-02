Junior Caminero casi llora tras regresar al Quisqueya donde se enfrentará RD vs Detroit

Los 411 del estadio Quisqueya Juan Marichal no fueron suficientes para cerrar la historia de Junior Caminero con “El Coloso del Ensanche La Fe”.

Al pisar el terreno en la primera práctica previa a los partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit y la selección dominicana, la ovación al antesalista se hizo sentir entre fanáticos, ejecutivos, personalidades y hasta sus propios compañeros de equipo. Los niños brincaban de emoción y éste le hizo una promesa: “les voy a montar un show”... minutos después replicó ese batazo y volvió a afectar la pizarra que decora lo más alto de center field.

De inmediato se recordó ese octavo inning de la pasada Serie Final, cuando Caminero marcó un antes y un después en su vida y en la LIDOM: un jonrón por los 411 ante el mejor cerrador dominicano, Jairo Asencio.

Es la primera vez que Caminero entra al Quisqueya luego de aquel momento. Aseguró que casi se le escapan dos lágrimas por lo que representa estar en las filas de la escuadra criolla ante cientos de niños y seguidores locales.

“Estuve a punto de llorar. Incluso sé que cuando suene el himno allá (Clásico Mundial) se me saldrán algunas lágrimas. Esto es muy importante para mí y para todos mis compañeros. La vibra que se siente es bonita”, explicó Caminero durante una rueda de prensa del seleccionado nacional en el estadio Quisqueya la tarde de este lunes.

Para Junior, portar la chaqueta dominicana va mucho más allá de tomar turnos, compartir experiencias o realizar viajes. El jugador favorito de Caminero es Manny Machado, quien además es el capitán de la novena.

Que hoy sean compañeros de equipo representa para Caminero la materialización de un sueño. Sin embargo, un gesto del “Ministro” hacia el joven jugador terminó de ponerle la cereza al pastel.

Manny cedió el número tres para que Caminero vista el uniforme con ese dorsal, el mismo que utiliza con los Rays de Tampa Bay en las Grandes Ligas.

“No tengo palabras para describir eso. Le he dicho de frente que él (Machado) es mi jugador favorito y que estemos juntos es más que suficiente para mí”, sostuvo el antesalista.

Agregó que su vida cambió en un instante. Revivió los primeros meses del año 2023, cuando jugaba en la Rookie League, aún sin poder viajar hacia los Estados Unidos, apoyando desde lejos a los que hoy son sus compañeros de equipo.

“El aguatero”

Meses atrás, Junior había dejado clara de manera pública su intención de integrar el equipo del Clásico Mundial.

Bromeó con su posible rol en el evento, asegurando que iría a Miami “hasta de aguatero”, en referencia al jugador que colabora con el suministro de agua. Días después, manifestó que “se la puso difícil a la gerencia”, luego de conectar 45 jonrones en la temporada regular