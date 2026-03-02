Manny Machado: No nací aquí, pero la sangre mía es dominicana

El jugador de la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, Manny Machado, aseguró que el título de capitán es solo un nombre y que su enfoque es demostrar en el terreno siendo un líder como compañero y jugador.

“Capitán es solo un título, para mí es ser líder, como compañero, como jugador y dar mi cien por ciento”, indicó el tercera base durante una rueda de prensa en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, durante la práctica del equipo dominicano.

A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, el estelar tercera base de los Padres de San Diego muestra el orgullo en representar al país, al asegurar que su sangre es dominicana.

“No nací aquí, pero la sangre mía es dominicana, siempre me apoyaron y siempre quise jugar y representar a mi país, no solamente por mí, sino por mi familia también”, resaltó Machado.

Asimismo, resaltó que el hecho de que la selección dominicana juegue en Quisqueya le da a los fanáticos dominicanos de verlos jugar.

“Jugar aquí, delante de la gente que siempre nos apoyan, algunos no han tenido la oportunidad de vernos, y aquí van a tener esa oportunidad”, afirmó.

La selección dominicana jugará dos partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya. Posteriormente, debutará el viernes a las 8:00 de la noche ante Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol.

roster

El gerente general del equipo informó que el jardinero dominicano Junior Lake ocupará la posición vacante dejada por Johan Rojas, quien fue retirado del roster dominicano para el Clásico Mundial de Beisbol.

La información fue ofrecida en rueda de prensa este lunes en el Estadio Quisqueya.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano de béisbol, confirmó la salida del roster de Rojas y dijo que la razón son "temas personales" de los que el pelotero podrá hablar en los próximos días.