La importancia de conocer los finales de reyes y peones

"Con el fin de mejorar tu juego, debes de estudiar los Finales en primer lugar, ya que mientras que los Finales pueden ser estudiados y dominados por sí mismos, el medio juego y la Apertura deben de ser estudiados en relación con los finales". José Raúl Capablanca.

A raíz de ver en las redes sociales algunas partidas decididas en finales de reyes y peones, (unos bien jugados y otros con errores) varios estudiosos del ajedrez han manifestado su interés en abordar diferentes elementos que le permitan conocer y desenvolverse correctamente en estos Finales.

Como mencionamos anteriormente, la partida de ajedrez se divide en tres fases: apertura, medio juego y final, que es la parte decisiva donde hay que hacer efectiva la ventaja obtenida con anterioridad, o quizás, luchar por las tablas.

Asimismo, y teniendo en cuenta que una partida bien conducida mayormente se prolonga hasta el Final y muchos de éstos, en finales de reyes y peones, se entiende el porqué es importante dominarlos técnicamente.

En el lenguaje práctico, el objetivo a alcanzar en los finales es principalmente “penetrar con el rey, capturar peones y tratar de coronarlos”. En esta fase los conocimientos y la experiencia cobran una gran importancia.

“El rey es una pieza de ataque. ¡Úsalo!” - Wilhelm Steinitz.

A diferencia de la apertura y el medio juego, donde la defensa del rey es una preocupación constante, en los finales, el rey se convierte en una pieza ofensiva, sobre todo en los finales de reyes y peones, cuando el monarca es quien debe salir al centro del tablero con la espada en la mano para entrar en el terreno enemigo; de ahí entonces nace la frase de Steinitz.

Aunque parecen sencillos, estos finales, por la variedad de modelos y patrones que presentan, son complejos y muy importantes de conocer por el jugador que desee avanzar hacia la maestría.

Los principales elementos para considerar en el estudio son los siguientes:

1. La oposición: frontal, lateral y lejana. (Muy importante)

2. La centralización del rey.

3. El peón alejado de los reyes.

4. La regla del cuadrado.

5. La triangulación.

6. El dinamismo de los peones separados.

7. Un peón que detiene a dos.

8. El tema del ahogo como recurso salvador.

9. Tres peones contra tres en el mismo flanco.

10. El Peón en séptima línea para coronar contra la dama (peón de las columnas caballo, rey y dama, gana la dama; Peón de las columnas alfil y torres, es empate, siempre considerando que se juega con precisión por ambas partes.

NOTAS: Para profundizar en el tema de la oposición recomiendo el siguiente trabajo:

“De cómo Bruzón le ganó a Korchnoi y Fischer entabló con Gligoric: La Oposición”.

https://ajedrezpinal.com/2012/04/27/de-como-bruzon-le-gano-korchnoi-y/

Para estudiar los finales recomiendo el libro “Finales prácticos”, de Paul Keres.