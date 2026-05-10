“La historia interminable”: la verdad detrás de Fantasia

Uno debe evitar perder su verdad dentro de las mentiras, porque la ficción no puede existir sin la realidad.

“La historia interminable” es una novela infantojuvenil escrita por Michael Ende. Trata sobre un niño de diez años con sobrepeso quien roba un libro mágico y lucha junto a un guerrero de piel verde, por salvar sus mundos de la devastación y aprenden a descubrirse a sí mismos en el proceso.

El estilo de escritura de esta novela es sencillo, bien pensado y contiene muchos recursos literarios. El libro se compone de un prólogo y veintiséis capítulos, cada uno comenzado de la A a la Z según el orden del abecedario. La novela utiliza un lenguaje fácil de comprender, con oraciones simples y compuestas. Esto es para garantizar el disfrute de niños y adultos por igual.

Eso sí, los personajes y los lugares tienen nombres difíciles de pronunciar, lo cual es coherente con el universo narrativo. Cuando el lector se acostumbra a ellos, aprende a disfrutar la historia.

“La historia interminable” usa muchos recursos poéticos y narrativos para dotar profundidad al relato. Hay muchos poemas, versos y adivinanzas dentro del texto. Se utilizan de forma coherente con la historia.

La novela usa a menudo la técnica de narración enmarcada, mediante las frases “Es imposible describir” y “Pero esa es otra historia, que deberá ser contada en otra ocasión”. Esto motiva a los lectores a imaginar lo que aconteció en esos momentos y con las vidas de los personajes secundarios. El lector así se convierte en un personaje más dentro y fuera del Reino de Fantasia.

Michael Ende expande en este libro sus críticas a la sociedad posmoderna, ideas que desarrolló en su libro “Momo”. La Nada a la cual se enfrenta el Reino de Fantasia representa el uso de las historias para fines cuestionables.

Uno de los personajes dice: “Y nada da un poder mayor sobre los hombres que las mentiras. Porque esos hombres, hijito, viven de ideas. (…) harán que los hombres compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos”.

“La historia interminable” está lleno de reflexiones filosóficas que hacen al lector pensar mcuho después de leer el libro. El tema central de la novela es la necesidad de contar historias para escapar de la realidad, mas lo real y lo ficticio deben convivir.

Bastian Baltasar Bux, el protagonista, empieza como un niño de 10 años huérfano e incomprendido por la gente a su alrededor. A lo largo del libro, desarolla carácter, valentía y autoestima pero se arriesga a olvidar quién es.

Los errores de Bastian arrastran graves consecuencias para sus seres queridos. Por eso, lucha para madurar y aprender a amarse a sí mismo.

Bastian acompaña a Atreyu, el guerrero de pieles verdes, desde que empieza a leer el libro mágico. Conforme avanza, la línea entre el mundo real y el mundo del libro se hace difusa. Atreyu siempre procura el bien de Bastian incluso cuando a este no le conviene. Es uno de los pocos personajes capaces de perdonar los errores de Bastián y lo quiere tal como es.

El arco de personaje de Bastian es una crítica hacia la cultura de éxito y comparación. Podemos tener todo lo que buscamos: amigos, influencia, poder, éxito y la admiración de todo mundo. Pero esos logros carecen de sentido si no nos amamos a nosotros mismos, con nuestros defectos.

“La historia interminable” es una novela imponente, entretenida, y conmovedora. Trata sobre la importancia de las historias para aceptarnos a nosotros mismos y transformar a las personas. Es un libro capaz de enganchar a cualquiera hacia el hábito de la lectura.

Ficha técnica

Título original: Die unendliche Geschichte

Título en español: La historia interminable

Título alternativo en español: La historia sin fin

Autor: Michael Ende

Páginas: 552

Año de publicación original: 1979

Duración del audiolibro: 18 horas y 17 minutos

Narrador: Mario Iván Martínez

Traductor: Miguel Sáenz

Público objetivo: A partir de los 12 años

Editorial: Alfaguara Infantil y Juvenil