Existen canciones que han marcado generaciones y que son recordadas como una expresión de una década, cargadas de sentimientos, de denuncia, y que quedan fijadas en la historia de nuestra juventud por siempre. Una de esas canciones es “The Sound of the Silence“ escrita por Paul Simon en febrero del 1964, a raíz del asesinato de John F. Kennedy como un intento de expresar el sentimiento popular. La canción es cantada por el dúo Simon & Garfunkel y es parte esencial de la segunda película que dirigió Mike Nichols en el año 1967: El Graduado.

El Graduado está basada en la novela del mismo nombre de Charles Webb y la trama consiste en un joven de 21 años de edad, Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) que finaliza sus estudios en la Universidad y regresa a la casa de sus padres. Desorientado ante el futuro que se avecina, el mismo es seducido por la Sra. Robinson (Anne Bancroft) que es amiga de sus padres, quienes han realizado una fiesta para celebrar la graduación de su hijo. Benjamín conoce a Eleine (Katherine Ross) hija de la Sra. Robinson con la que sus padres lo obligan a salir con ella en contra de su voluntad; pero poco a poco se va interesando en la joven hasta que llega a enamorarse.

Mítica y agridulce comedia generacional, protagonizada en su primer papel cinematográfico por un soberbio Dustin Hoffman, que se convertiría inmediatamente después de su estreno en una gran estrella. La actriz Anne Bancroft, en la piel de la señora Robinson, muestra una pierna estirada provocativamente en primer plano, no vulgar, sutil, mientras que al fondo se ve una figura pequeña, la figura de un tímido joven. Este plano ha sido inclusive la portada de propaganda del filme que se ha hecho famoso en el mundo y la frase siguiente: Mrs. Robinson ¡Usted está tratando de seducirme!

Nominada a siete Premios Oscars solamente ganando el de Mejor Director para Mike Nichols, quien nos expresa a través de este trabajo, el de reflexionar sobre la desorientación de un joven recién graduado, las relaciones interpersonales y la incomunicación social y familiar planteado en el rostro de nuestro protagonista.

El guion es estupendo y atrevido, en el cual nos coloca la relación de Benjamín con la Sra. Robinson como introduciéndolo al mundo adulto para luego dar paso al amor que siente el joven graduado con Eleine Robinson -la hija-. La fotografía con movimientos de cámaras muy ágiles nos adentra y nos lleva a un ritmo que nos cautiva; esto unido a una edición estupenda.

Cuando se estrena, ocupa un lugar cimero en las ventas de taquillas convirtiéndose en un ícono para los jóvenes a finales de la década de los 60’s. En esta película nos muestra a la típica familia norteamericana media - alta en la que podemos ver: Divorcios, adulterios, alcoholismo, etc. conductas meramente incorrectas si nos fuéramos a la década anterior; pero nos encontramos en el despertar del liberalismo sexual e independencia de esa juventud en los años de su estreno.

El Graduado es una película de añoranzas; pero el tiempo de aquella época y el presente hace que la película haya perdido un poco; porque el pensamiento ha evolucionado tanto, que quizás los jóvenes de hoy en día la encuentren un poco melosa; pero abstrayéndonos de manera mental en la época que se vivió, podemos así comprenderla y aceptar la calidad de la película como un hito de lo mejor del cine.

Curiosidades:

1) La elección de Dustin Hoffman como protagonista fue una sorpresa. En un momento se pensó en el actor Warren Beatty; pero antes de elegir definitivamente el casting de la película, la hermosa actriz Doris Day y el actor Robert Redford eran candidatos para hacer de Mrs. Robinson y el graduado respectivamente; pero recayó en Dustin Hoffman y Anne Bancroft.

2) En el famoso cartel anunciador de la pierna hermosa de mujer en primer plano no es de la protagonista como siempre se pensó, sino de una modelo ya que por problemas de agenda la actriz no pudo acudir a la sesión fotográfica.

3) Durante el rodaje, Dustin Hoffman tenía 30 años (en la película figuraba 18 años), Katharine Ross tenía 27 y Anne Bancroft, 36; sin embargo en el filme la diferencia de edad es mayor. En la realidad, Katharine Ross tenía sólo nueve años menos que su madre en la ficción.

4) La banda sonora ha sido emblemática. La única canción original fue “Mrs.Robinson”, las demás, estaban grabadas y fueron parte del filme.

5) Fue un éxito arrollador tanto de la crítica como de las taquillas. El presupuesto fue de tres millones de dólares y obtuvo ingresos por encima de los cien millones de dólares para el deleite de los productores.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: The Graduate

Año: 1967

Duración: 105 minutos

Mike Nichols: Fue un director de cine y de teatro que tuvo con grandes éxitos en ambos ambientes de trabajo.