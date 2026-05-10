Clemens y Rojas lideran a los Mellizos a una victoria de 5-4 sobre los Guardianes

Kody Clemens conectó tres hits y Kendry Rojas obtuvo su primera victoria en las Grandes Ligas con una sólida actuación como relevista, mientras que los Minnesota Twins contuvieron a los Cleveland Guardians 5-4 el domingo.

Brooks Lee conectó un sencillo que rompió el empate en una quinta entrada de cuatro carreras para los Twins, quienes ganaron dos de los tres partidos de la serie contra sus rivales de la División Central de la Liga Americana.

El técnico de los Guardians, Stephen Vogt, fue enviado a casa horas antes del inicio del partido debido a problemas respiratorios persistentes. Tony Arnerich lo sustituyó como técnico interino.

En su segunda aparición como profesional, Rojas (1-0) ponchó a cinco y otorgó tres bases por bolas en 3 1/3 entradas. Permitió una carrera y cinco hits.

El lanzador zurdo cubano de 23 años entró al juego para comenzar la segunda entrada después de que el abridor Andrew Morris lograra una primera entrada perfecta.

Yoendrys Gómez lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su tercer salvamento en las Grandes Ligas y el segundo de la temporada.

Brayan Rocchio bateó de 4-4 y anotó dos carreras para Cleveland, estableciendo un récord personal de hits. Gavin Williams (5-3) permitió cinco carreras y 10 hits en seis entradas. Ponchó a seis y otorgó una base por bolas.

Clemens conectó un doble y anotó con un lanzamiento descontrolado para darle a los Twins una ventaja de 1-0 en la tercera entrada. José Ramírez empató el partido en la parte baja con un sencillo productor que anotó Rocchio.