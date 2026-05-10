Jacob deGrom ponchó a 10, alcanzó los 1900 y los Rangers blanquean Cubs

Jacob deGrom igualó su mejor marca de la temporada con 10 ponches, al tiempo que consiguió el número 1900 de su carrera ; Evan Carter conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada y los Texas Rangers vencieron a los Chicago Cubs 3-0 el domingo.

El lanzador derecho de Texas permitió tres hits en siete entradas, ponchando a Ian Happ tres veces para poner fin a la racha de Happ de llegar a base en 30 juegos, la mejor de su carrera.

Los Rangers se llevaron la serie con blanqueadas consecutivas —la cuarta y quinta de la temporada— después de que los Cubs abrieran la serie de tres juegos con una victoria que les aseguró su segunda racha ganadora de 10 juegos en un lapso de 23 juegos.

Josh Jung, quien conectó tres hits por segundo partido consecutivo, abrió el marcador al anotar desde tercera base tras un batazo de Alejandro Osuna que se desvió de la primera en la cuarta entrada. Su pie tocó el plato al deslizarse justo antes de que el receptor Carson Kelly lo tocara con el tiro de Michael Busch. Los Cubs apelaron la decisión, pero esta se mantuvo tras la revisión.

El ponche número 1900 de deGrom se produjo en la primera entrada cuando Suzuki hizo swing a un slider de 91.3 mph para terminar el inning. Fue el segundo jugador que más rápido alcanzó los 1900 ponches en juegos (256), solo superado por el miembro del Salón de la Fama Randy Johnson (252).

El jugador de 37 años también fue el segundo más rápido en entradas lanzadas (1.578 1/3) detrás del zurdo de Atlanta, Chris Sale (1.560 1/3), según la Oficina de Estadísticas Deportivas Elias.