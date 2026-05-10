Turang jonronea en el noveno y los Cerveceros completan barrida a Yankees

Brice Turang conectó un jonrón ante David Bednar con dos outs en la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida de tres juegos sobre los Yankees de Nueva York con una victoria de 4-3 el domingo.

Bednar (1-3) ponchó a Joey Ortiz y Jackson Chourio para comenzar la novena entrada antes de que Turang conectara un batazo de 411 pies por encima del muro del jardín central para su primer jonrón de la victoria en las Grandes Ligas.

Milwaukee no había barrido a los Yankees en una serie de al menos tres juegos desde agosto de 1989. Los Cerveceros mejoraron su récord interligas desde 2022 a un impresionante 116-65, el mejor de las Grandes Ligas. Tienen un récord de 14-7 contra equipos de la Liga Americana y de 8-9 contra equipos de la Liga Nacional esta temporada.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, conectó un jonrón solitario ante Logan Henderson en la primera entrada, su decimosexto de la temporada, igualando a Kyle Schwarber de Filadelfia en el liderato de las Grandes Ligas. Judge suma siete jonrones en la primera entrada este año y 92 en su carrera.

Dos días después de su debut, Spencer Jones, de los Yankees, consiguió su primer hit, un sencillo productor de carrera en la segunda entrada.

Abner Uribe (2-1) de Milwaukee lanzó una novena entrada sin permitir carreras.

El abridor de los Yankees, Carlos Rodón, hizo su debut en la temporada y mantuvo a Milwaukee sin hits durante las primeras 3 2/3 entradas, pero los Cerveceros remontaron una desventaja de dos carreras y tomaron la delantera en la cuarta entrada aprovechando los errores del lanzador zurdo.

Rodón inició la cuarta entrada otorgando bases por bolas a William Contreras y Gary Sánchez, y golpeando a Andrew Vaughn con un lanzamiento. Contreras fue puesto out en home con un rodado de Luis Rengifo a tercera base, antes de que Sánchez anotara la primera carrera de Milwaukee con un elevado de sacrificio de Garrett Mitchell. Blake Perkins luego consiguió el primer hit de los Cerveceros con un sencillo de dos carreras al jardín central.

Rodón fue operado el 15 de octubre para extirpar fragmentos óseos de su codo izquierdo y limar un espolón. Lanzó 4 1/3 entradas, ponchó a cuatro bateadores y permitió tres carreras, dos hits y cinco bases por bolas. Rodón lanzó a una velocidad promedio de 95.7 mph con su recta, superior a las 94.1 mph del año pasado.

Nueva York empató el partido contra DL Hall en la sexta entrada cuando Jazz Chisholm Jr. conectó un doble con dos outs que impulsó una carrera.

Ben Rice se fue de 0 de 13 en la serie tras regresar de una contusión en la mano que le hizo perderse cuatro partidos.