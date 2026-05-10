Schwarber da 2 jonrones, Sánchez lanza bien y los Filis tienen 10-3 bajo dirección de Mattingly

Kyle Schwarber conectó dos jonrones, Bryce Harper también bateó uno y los Filis de Filadelfia vencieron a los Rockies de Colorado 6-0 el domingo para ganar por décima vez en 13 juegos desde que Don Mattingly reemplazó a Rob Thomson como mánager.

Schwarber ha conectado cinco jonrones en sus últimos cuatro partidos, igualando a Aaron Judge de los Yankees de Nueva York en el liderato de las Grandes Ligas con 16. Esta es la segunda racha de cuatro partidos consecutivos conectando jonrones en la carrera de Schwarber en las Grandes Ligas.

Harper le conectó dos hits seguidos a Schwarber en la primera entrada ante Tomoyuki Sugano (3-3). Brandon Marsh bateó de 4-4 con cuatro sencillos y lidera las Grandes Ligas en promedio de bateo con .353.

Filadelfia tenía un récord de 9-19 cuando Mattingly asumió el cargo y, tras seis derrotas consecutivas en series, ha encadenado cuatro victorias seguidas por primera vez desde 1984. Los Phillies lograron una blanqueada en el Día de la Madre por segundo año consecutivo, después de una victoria por 3-0 en Cleveland en 2025.

Cristopher Sánchez (4-2) permitió seis hits y ponchó a siete en siete entradas, extendiendo su racha de blanqueadas a 20 2/3 entradas.

Sugano permitió cinco carreras y siete hits, completando cinco entradas con 81 lanzamientos.

Filadelfia adquirió al lanzador derecho Jackson Rutledge de la lista de transferibles de Washington y lo envió a la filial Triple-A de Lehigh Valley.