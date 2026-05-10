Gonzalo Borges expone en Notta Gallery

El consagrado maestro de la pintura cubana, radicado por décadas en Miami, expuso recientemente en la Notta Gallery, en un acontecimiento que resultó profundamente emotivo e impactante para los amantes de su arte.

En cada muestra, Borges propone una apuesta plástica distinta, con normas peculiares que invitan a la crítica y a los investigadores a un debate riguroso y valorativo. Su honestidad compositiva y su amplia cultura le permiten analizar procesos fundamentales del arte universal, destacando la excelencia de su pensamiento intelectual y antropológico. En su simbología, pone de relieve las raíces afroantillanas con una metodología creadora de gran solidez.

El artista ha estudiado con profundidad la narrativa de Alejo Carpentier, adentrándose en sus tesis y examinando las razones que sustentan la noción de intersubjetividad antropológica. Así, Borges ha engrandecido no solo el arte de Cuba, su país natal, sino también el mestizaje de otras expresiones artísticas en diálogo con los grandes maestros de América Latina. Su aporte proyecta una personalidad artística que confirma sus dotes de maestro.

Desde que emigró en 1991 hacia Estados Unidos, su obra ha conquistado la crítica de Nueva York y Miami, gracias a su esencia plástica y su valor universal. Su trayectoria artística intensa se ha caracterizado por un simbolismo que reivindica la naturaleza de las deidades.

Los treinta y dos cuadros presentados en Notta Gallery son una prueba de su capacidad para otorgar a la belleza un tratamiento donde la luz resalta la sublimidad de las formas. Su arte reconstruye un lenguaje que la crítica ha calificado como magníficos partos de la creación, por la pureza de las formas, los colores y las imágenes que dialogan con la memoria y los simbolismos sutiles de perfiles antropomórficos.

Desde esta perspectiva, Gonzalo Borges logra expresar en su obra nociones tridimensionales que otorgan rigor a sus composiciones, transformando su arquitectura pictórica en un lenguaje que oscila entre el expresionismo geométrico y una abstracción lúdica y, en ocasiones, surrealista.

La recreación se inserta en la mirada hacia lo desconocido, delimitando categorías específicas y coherentes. Su arte transmite sensaciones reveladoras a través de una sintaxis cromática y un lirismo de colores que recorren la superficie del lienzo hasta alcanzar el contrapunto de su finalidad.

La circularidad presente en sus cuadros y dibujos genera ritmos palpitantes. Borges consigue dotar a su creación de una energía discursiva que sorprende a la crítica y al público por sus reminiscencias antropológicas y oníricas, exaltadas mediante signos y símbolos arraigados en el Caribe. Este recorrido cultural revela una identidad que historiadores y sociólogos han denominado como «lo mulato», un discurso místico y ancestral.

Su arte surge de esa convergencia cultural y propone un imaginario de fantasía. El ímpetu insular se instala en la memoria impregnada de espiritualidad, evocando divinidades de la religión yoruba. En su ejecución plástica, los dominios de la creación se convierten en gestos, festejos y nociones cósmicas, como un sustrato metafísico que enfatiza la cosmogonía, la santería, la cábala y rituales enigmáticos que fortalecen sus prototipos culturales.

La exposición en Notta Gallery reafirma que su obra permanece ligada al dinamismo de la historia dialéctica de la creación plástica, ofreciendo al público el esplendor de la belleza en percepciones idóneas. La crítica reconoce en Borges un maestro que ha paseado su arte por escenarios globales, concitando el interés de importantes coleccionistas.

Su consagración se debe a una creatividad torrencial que se manifiesta en cuadros y dibujos plenos de simbolismo. Su madurez artística revela un mundo de misterios y discursos que avalan raíces ancestrales y postmodernas. Su obra se sumerge en lo más profundo de la memoria, reafirmando la convicción de que todo arte se materializa «para la vida y desde la vida».

Borges asume modelos particulares que, mediante ambientes y dimensiones, generan composiciones rigurosas. Su obra interactúa con la belleza y contiene el germen de una imaginaria singular vinculada a las preocupaciones del mundo y del propio arte, proyectando significados que apuntan hacia la intemporalidad de su creación.

En la obra de Gonzalo Borges prevalece una realidad rítmica que transforma el sentido de los objetos y de las cosas, generando una transición de múltiples paralelismos donde lo humano se funde en la buena pintura, como en el caso del maestro, para encontrar las razones de su vivir.

En el arte se aplica la psicología desde la subjetividad, la sensualidad y los niveles de conciencia, lo que ayuda a comprender la importancia de su propuesta y a descubrir cómo alcanzar un placer puro. Ese placer establece sueños y sensaciones que se convierten en felicidad, al integrarse en la experiencia estética.