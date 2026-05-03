Mario Camus: Honor al gran cineasta Español

La generación de la primera mitad del siglo pasado, se nos están yendo. El legado que muchos intelectuales y de todo artista en cada una de las manifestaciones de las artes, nos están dejando de la vida terrenal para poder unirse en otra dimensión desconocida con las grandes personalidades del pasado. Sin embargo, la herencia que nos dejan deberá de permanecer por siempre, gracias a lo excelso de sus obras, como una gran manifestación de la excelencia que traspasará la barrera del tiempo.

Es por ello, que hemos querido hacer un recordatorio de este gran cineasta español que nos dejó una filmografía que pudo entrelazar la literatura con el cine de manera espectacular. Este artista era el español Mario Camus.

Este gran cineasta nace en la ciudad de Santander un año antes de la Guerra Civil Española. Dentro de todo este torbellino político y social, se desarrolla académica e intelectualmente, logrando graduarse en la escuela de derecho; pero el sentimiento de realizar cine fue mayor; por lo que se inscribe en la Escuela Oficial de Cine de España en 1956.

Comenzó realizando guiones para cine hasta que quiso dar el paso hacia la dirección cinematográfica. Su primera película será en el 1963 con el filme “Los Farsantes” un drama basado en la novela de Daniel Sueiro. En esta década realiza varias películas meramente comerciales de la mano del gran cantante Raphael. En estos años realiza los filmes “Cuando tú no estás”, “Al ponerse el sol” y “Digan lo que digan”.

En la década de los años setenta Mario Camus da un giro a la estructura de su cine y en 1972 estrena “La leyenda del alcalde de Zalamea” que es una versión del drama de Pedro Calderón de la Barca. En 1980 estrena para la televisión “Fortunata y Jacinta” basada en la novela de Benito Pérez Galdós ambientada en la España del siglo XIX.

A raíz de su éxito en las adaptaciones literarias se aboca en 1982 a estrenar una de sus grandes obras con el filme “La Colmena” novela adaptada del futuro Premio Nobel Camilo José Cela. En 1984 estrena uno de los filmes más premiado y conocido del cine español “Los Santos Inocentes” basado en la novela de Miguel Delibes donde queda enmarcado el período realista del autor.

En 1987 estrena “La casa de Bernarda Alba” un clásico basado en la obra teatral de Federico García Lorca hasta seguir cosechando éxitos en los siguientes años, posicionándose como uno de los más grandes representantes del denominado “Nuevo Cine Español”, de los cuales forman parte de este círculo compañeros tales como: Carlos Saura, Julio Diamante, Basilio Martín Patino, entre otros.

Mario Camus durante su larga trayectoria como guionista y director, dejó un gran legado a la cultura cinematográfica española, que pudo exportar hacia otros países, y ha influenciado en jóvenes cineastas de cómo adaptar grandes obras de la literatura al cine como una manera de exponer en imágenes lo escrito en palabras.

Durante su ejercicio profesional pudo trabajar de la mano con artistas de renombre tales como: Raphael, Sara Montiel, Ana Belén, Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, Victoria Abril, Alfredo Landa y muchos actores más que contribuyeron grandemente a la culminación de obras cinematográficas que han quedado en los anales de la historia del cine español.

Es por ello, que invitamos a esta nueva generación que para poder conocer el cine de hoy, es necesario conocer de dónde venimos y analizar las ideas que muchos cineastas dejan plasmadas en sus obras como marca indeleble de su estilo y de su narrativa.

Honor al cineasta Mario Camus por su legado, y con ello, al cine español por sus historias y su idiosincrasia, que han sido características que lo distingue de las demás cultura sobre su particular cine.