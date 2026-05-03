Bobby Fischer contra los soviéticos

En la actualidad suele hablarse de los últimos Campeones Mundiales de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen 2013-2023, Ding Liren, de China, 2023-2024 y el indio Dommaraju Gukesh, que defenderá la corona ante el uzbeko Javojir Sindarov a finales de este año. Pero resulta importante recordar al norteamericano Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer (Chicago, 09-03-1943, Islandia, 17-01-2008) que fue Campeón Mundial entre 1972 y 1975 cuando venció al soviético Borís Spassky en el llamado Encuentro del Siglo celebrado en Reykjavík, capital de Islandia.

Después de lograr el título Bobby no volvió a jugar nunca más en torneos. Su carrera fue relativamente corta en el Ajedrez internacional y aunque con 16 años jugó el Torneo de Candidatos al título mundial, tuvo períodos de tiempo de poca actividad, hasta que en 1970 se reincorporó decididamente con las intenciones de conquistar la corona en poder de Spassky.

Desde joven hizo varios intentos para coronarse Campeón Mundial, pero su juventud y la camada de jugadores soviéticos participantes en las eliminatorias le impidieron cumplir su sueño. En más de una ocasión Fischer comentó que los soviéticos jugaban en grupo para tratar de eliminar a cualquier jugador no soviético que tuviera posibilidades de ser Campeón Mundial; y Fischer era el rival que más les preocupaba a ellos.

Puede ser que las conocidas protestas de Fischer estuvieran también marcadas porque él aún no confiaba en su fuerza de juego y de cierta forma, un jugador de su empuje, apasionado y con muchas ansias de ganar cada partida, le traumatizaba la idea de perder, ya que todavía en 1965 él sentía gran respeto por los jugadores soviéticos y aunque derrotó a Vasily Smislov en el Torneo Capablanca de ese año, fue vencido este evento por Efim Geller y Jolmov.

En 1966 perdió con Spassky en la Copa Piatigorsky celebrada en Santa Mónica, California, y después dos veces con Geller en 1967, Mónaco y Skopje, donde felizmente se desquitó de Jolmov. Ese mismo año se retiró del Interzonal de Sousse, estando en primer lugar, después de haber derrotado al Campeón Soviético, Leonid Stein y entablado con V. Korchnoi. ¿Aún le temía a los soviéticos?

Sin embargo, finalmente Fischer se desencadenó en 1970 y de ahí en adelante se convirtió en un verdugo de los soviéticos, derrotando a Tigran Petrosian 2 x 0 en el famoso Match URSS vs Resto del mundo celebrado en Belgrado y aunque perdió por tercera vez en su carrera con Spassky, ahora en la Olimpíada de Siegen, Alemania, ya el nivel de juego de Fischer era superior a sus antiguos contrincantes soviéticos.

En el Interzonal de Palma de Mallorca de 1970 arrasó, derrotando a Geller, Taimanov y Smislov, para ganar brillantemente ese evento con 3.5 puntos de ventaja con un formidable score de 18.5 de 23 posibles. El resultado en el match de Belgrado contra Petrosian y el de Palma Mallorca, impulsaron finalmente a Fischer a decidirse a arrebatarle la supremacía mundial a los soviéticos.

Es muy significativo que Fischer logró 20 victorias consecutivas contra ajedrecistas de renombre: ganó las últimas 7 partidas del Interzonal; derrotó en los matches de Candidatos a M. Taimanov y a Bent Larsen 6 x 0 y la primera partida contra Tigran Petrosian, al que definitivamente venció 5 x 1, con 4 victorias seguidas contra el sólido excampeón mundial, quizás la nota más importante de su carrera.

Posteriormente en 1972, aplastó en Islandia a su rival más temido, el Campeón Mundial B. Spassky con resultado de 7 x 3, con una derrota por ausencia.

En julio de 2004 Fischer fue detenido en el aeropuerto de Tokio, Japón, por intentar salir utilizando un pasaporte no válido; fue liberado ocho meses después y autorizado a viajar a Islandia, país que le concedió la nacionalidad y donde falleció posteriormente.

Récord de Fischer contra los principales rivales soviéticos

B. Spassky 17 x 10

T. Petrosian 8 x 4

M. Tal 2 x 4

E. Geller 3 x 5

V. Korchnoi 2 x 2

P. Keres 4 x 3

L. Stein 1 x 0

M. Taimanov 7 x 0

V. Smislov 3 x 1

M. Botvinnik 0.5 x 0.5

R. Jolmov 1 x 1

V. Tukmakov 1 x 0

D. Brontein 2 tablas

L. Polugaesvky 0,5 x 0.5

Para conocer a este extraordinario jugador le recomiendo el documental: Bobby Fischer contra el Mundo (HBO) 2011 – Subtitulado en español.

https://www.youtube.com/watch?v=YHGCCTcJhpE&t=18s