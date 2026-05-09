Operativo contra la contaminación sónica deja siete equipos de sonido retenidos en El Seibo

Con el objetivo de preservar la tranquilidad ciudadana, agentes de la Policía Nacional en la provincia de El Seibo incautaron siete bocinas durante operativos preventivos contra la contaminación sonora.

Según el informe oficial, en el sector La Manicera fueron retenidas dos bocinas tipo "torre", mientras en las inmediaciones del parque central, las autoridades detectaron otras cinco bocinas que operaban con exceso de volumen, afectando la paz de los residentes y transeúntes.

La Policía Nacional continúa trabajando para garantizar el cumplimiento de las leyes de medio ambiente y asegurar el orden público en toda la provincia, informo el Departamento de Relaciones Publicas de la institucion.

RUidos en el gran santo domingo

Desde hace mucho tiempo la mayoría de sectores que se ubican en el Gran Santo Domingo sufren de contaminación sónica por ciudadanos que, sin importar la hora o el día encienden sus bocinas a un volumen que no está permitido en zonas de viviendas.

En las últimas semanas este ha sido el caso de al menos dos sectores, el Ensanche Quisqueya y Los Ríos, lugares donde los residentes han emitido sus denuncias en múltiples ocasiones producto del asedio realizado por ciudadanos que utilizan los altavoces para hacer competencias musicales.