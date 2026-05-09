Salcedo FC es el primer finalista LDF

El conjunto de Salcedo FC se convirtió en el primer finalista de la temporada 2025-2026 tras vencer en la tanda de penales a Delfines del Este en el estadio del Parque del Este.

La tropa celeste había sacado ventaja en el partido de ida ganando en casa uno por cero y en la vuelta cayeron dos por uno para un global de dos a dos que provocó definir todo en la tanda de penales.

El marcador lo abrió el joven Esstiel Reyes al minuto seis tras una gran asistencia de Jairo Alegria.

Pero Delfines supo reaccionar a tiempo y empató el marcador desde el punto penal por medio del colombiano Jhon Ramos al veinticinco.

Cuando se jugaban los últimos minutos de la primera parte Delfines lo dio vuelta con un auténtico golazo de juego colectivo que terminó con un gran pase de Sebastián Ramos y una mejor definición de Diego Losada para empatar el marcador global.

En el segundo tiempo ambos equipos mantuvieron la intensidad y tanto Odalis Báez como Pedro Espinal fueron exigidos al máximo.

Con resultado global dos a dos se jugaron los tiempos extras y el encuentro tuvo que definirse en penales.

En los penales apareció la figura del veterano arquero Odalis Báez, quien atajó dos y fue vital para la clasificación de Salcedo a su primera final de la LDF. Finalmente fue triunfo de Salcedo de cuatro a dos desde los once metros.

Este domingo se jugará la otra semifinal, será en Santiago a las seis de la tarde entre Cibao fc y club Atlético Pantoja.