Man City recorta la brecha con Arsenal con goleada al Brentford

El Manchester City mantuvo la presión sobre el Arsenal en la cima de la Liga Premier después de vencer el sábado 3-0 al Brentford.

Las ovaciones resonaron en el Etihad Stadium después de que los goles en la segunda mitad de Jeremy Doku, Erling Haaland y Omar Marmoush ayudaran al City, segundo clasificado, a recortar la diferencia a dos puntos con el líder Arsenal.

Fue un ambiente diferente en Anfield donde los aficionados del Liverpool abuchearon al campeón defensor de la Liga Premier después de que dejó escapar más puntos en un empate 1-1 con el Chelsea.

El Manchester United, tercero, empató 0-0 con el Sunderland, mientras que el Bournemouth y Brighton, que persiguen la clasificación a la Liga de Campeones, ganaron.

City mantiene vivas las esperanzas del título

Otro gran gol de Doku calmó los nervios del City y mantuvo al entrenador Pep Guardiola en la contienda por un séptimo título de la Liga Premier.

Un Brentford bien organizado logró frustrar al City hasta que Doku tuvo un momento de magia a la hora de juego — colocando un disparo con la derecha al ángulo más lejano.

Fue una copia casi exacta del gol tardía ante el Everton que rescató un empate 3-3 para el equipo de Guardiola el lunes.

Ese empate puso la carrera por el título en manos del Arsenal, pero la victoria contra el Brentford aseguró que la presión se mantuviera sobre los Gunners que necesita vencer el domingo al West Ham.

Haaland empujó el balón sobre la línea al 75 para el segundo del City y su 50mo de la temporada entre club y selección.

El suplente Marmoush hizo el tercero en el tiempo añadido.