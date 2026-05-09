James Harden decide victoria de Cavs sobre Pistones

James Harden encestó tres tiros decisivos en los últimos dos minutos, Donovan Mitchell anotó 35 puntos y los Cleveland Cavaliers vencieron a Detroit 116-109 el sábado para reducir la ventaja de los Pistons a 2-1 en la serie de semifinales de la Conferencia Este.

Harden se recuperó de dos actuaciones plagadas de errores para terminar con 19 puntos y Jarrett Allen anotó 18 para los Cavaliers, que buscarán igualar la serie cuando reciban el cuarto partido el lunes por la noche.

Mitchell alcanzó los 2.000 puntos en su carrera en postemporada en su partido número 73, empatando el tercer puesto entre los jugadores en activo que más rápido lo ha logrado y el noveno en la historia de la NBA.

Cade Cunningham, de Detroit, logró su segundo triple-doble en postemporada con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, pero también cometió ocho pérdidas de balón. Tobias Harris aportó 21 puntos.

Un triple de Duncan Robinson a falta de 3:14 para el final empató el partido a 104 antes de que Cleveland, que se mantiene invicto en sus últimos cinco partidos de playoffs en casa, lograra tomar el control.

Max Strus interceptó un pase de banda de Cunningham en el centro de la cancha y anotó una bandeja en un contraataque a falta de 2:28 para el final.

Harden, quien recibió muchas críticas por las pérdidas de balón en los momentos decisivos de los dos primeros partidos, mantuvo a los Cavaliers al frente con canastas importantes. El veterano de 17 años anotó un tiro en suspensión de 4,8 metros para ampliar la ventaja a 108-104. Tras una espectacular clavada de Cunningham, Harden encestó un tiro flotante de 2,1 metros para volver a poner la ventaja a cuatro puntos.

Cunningham respondió con un triple antes de que Harden diera el golpe decisivo a falta de 25 segundos con un triple tras un paso atrás, mientras era defendido por Harris, para poner el marcador 113-109.

Robinson falló un triple tras un tiempo muerto y Mitchell anotó tres tiros libres en los últimos minutos.