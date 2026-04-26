La avaricia es el deseo desordenado de poseer riquezas para fines de atesorarla mucho más allá de las necesidades requeridas para la supervivencia. La avaricia, la codicia, y por último la ambición desmedida, son sentimientos que influyen negativamente en la conducta humana. Erich Fromm describía la avaricia como "un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción." Por eso, estos individuos se convierten en una especie de círculo vicioso de querer más y más, hasta llegar a la insanidad mental.

Muchas películas han tratado sobre el tema; pero hemos querido recordar un filme que tuvo gran reconocimiento internacional; pero en su estreno, no fue bien recibida por la crítica y del público estadounidense como lo fue el filme “El oro de Mackenna” que se estrenó en el año del 1969.

Un jefe Apache en su agonía previo a su muerte inminente le cuenta a un comisario de nombre Mackenna (Gregory Peck) que existe una gran veta de oro; pero se encuentra custodiada por los espíritus de la tribu como forma de protección. Sin embargo, el legendario bandido de nombre Colorado (Omar Sharif) se entera de la leyenda y reúne a un grupo de delincuentes con la finalidad de que el comisario (previamente raptado) le indique dónde se encuentra dicho oro para poder hacerse con el mismo.

Durante todo el trayecto surgirán todo tipo de contradicciones; ya que la codicia y las rivalidades entre el grupo, conllevará a duros enfrentamientos que se saldarán con las muertes de algunos de ellos, en lo que se entenderá que habrá más oro para el grupo que quede.

La historia tiene mucha similitud con la gran leyenda de la conquista española en el continente americano sobre ““El Dorado”, una leyenda que arrastró una verdadera locura por conseguir el preciado metal donde fueron arrasados territorios y vidas humanas por tener algo del preciado tesoro.

El director J. Lee Thompson supo llevar a un elenco de grandes actores para controlar los egos, sin embargo, por querer alcanzar un atractivo visual que fuera muy llamativo para el espectador, es posible que haya descuidado la coherencia de los parlamentos resultando un filme que tuvo unos comentarios de la crítica en su momento demoledores. Pero como todo velo de misterio, este filme pudo obtener grandes ganancias fuera de los Estados Unidos donde gustó y fue del agrado del público.

Posiblemente, el transcurrir del tiempo no le haya hecho honor a esta película; pero la misma es muy bien recordada por una gran generación que la pudo ver y la disfrutó con gran esmero. Por lo que hemos querido rememorarla para que puedan volverla a ver, y a los nuevos cinéfilos, un espacio diferente de observar una película de western combinado con acción y suspenso.

“El oro de Mackenna” un filme con ribetes especiales para un público que vivió una época romántica del cine de los años sesenta.

Algunas curiosidades de la película:

1) Este filme está basado en la novela del mismo nombre escrito por Keck Allen y que usó el seudónimo de Will Henry.

2) Gregory Peck habría rechazado el papel; pero el director pudo convencerlo. Sin embargo, el actor no quedó muy convencido con el producto final.

3) Clint Eastwood y Steve McQueen habrían rechazado el papel principal de esta película.

4) Muchos de los actores secundarios trabajaron en la serie de televisión “Batman”. Ellos eran: Burgess Meredith (Pingüino); Julie Newmar (Gatúbela) y Eli Wallach (Mr. Freeze).

5) Esta película fue filmada en formato de 35 y 70 mm. Esta última para destacar la espectacularidad de sus paisajes.

Ficha Técnica:

Calificación: 3/5 (Buena)

Nombre Original: Mackenna’s Gold

Año: 1969

Duración: 128 minutos

J. Lee Thompson: Fue un director inglés que alternaba sus trabajos tanto en Inglaterra como en Hollywood.