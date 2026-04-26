“Matar a un hombre”: la cruel ironía del machismo y la pobreza

Aún arrastramos muchas injusticias en la sociedad, las cuales corren el riesgo de resolverse fuera de la ley. Peor aún, estas aflicciones se entrecruzan con los prejuicios.

“Matar a un hombre” es un cuento escrito por Jack London. Trata sobre una mujer aristócrata, quien descubre a un ladrón armado en su casa, por lo cual ambos inician un tira y afloja que decidirá el destino de cada uno.

La tensión se construye despacio a través de la conversación y las acciones. A lo largo del cuento, el lector se cuestiona la verdad y la mentira dentro de lo que dicen los personajes. Se llega a conocerlos, pero los detalles más inquietantes son dejados a interpretación del lector.

Sin embargo, lo interesante de este cuento es cómo el autor narra la desigualdad social. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Unidos existió una enorme división entre los habitantes del oeste y el este del país. Se describen explotaciones de minería hidráulica en el estado de Idaho y relatos sobre el viejo oeste en revistas de sociedad.

Tanto la protagonista como el antagonista tienen razón. La señora Leffie, aristócrata, y Dave, el ladrón, dependen de un parasitismo económico para sobrevivir. En el cuento, ella y él se manipulan hasta conseguir lo que quieren.

Por otro lado, se juega mucho con ideas machistas en el cuento. El delincuente insiste en jamás hacerle daño a una mujer. Sin embargo, la mujer de clase alta demuestra quién es cuando un hombre baja la guardia. Las líneas entre la moral y la necesidad se vuelven difusas. Ella deja de ser alguien que mataría solo en defensa propia y él deja de ser un hombre peligroso.

“Matar a un hombre” es un cuento sobre la doble moral que todavía permea en el capitalismo posmoderno. Trata sobre cómo la desesperación financiera, el machismo y el parasitismo social condenan a la gente a destruir sus escrúpulos y jugar con los prejuicios de los demás.

“Cualquier negocio acaba siendo legal si lo respaldan unos cuantos cientos de millones”, sentencia el ladrón, “lo que es justo no siempre es legal”.

Ficha técnica

Duración: alrededor de 18 minutos de lectura

Título original: To Kill a Man

Autor: Jack London

Extensión: alrededor de 4 663 palabras.

Año: 1910

Enlace: https://ciudadseva.com/texto/matar-a-un-hombre-london/