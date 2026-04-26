Astros castigan a Luis Gil y culminan con racha ganadora de Yankees

Spencer Arrighetti permitió una carrera en siete entradas, y Christian Walker conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, la mayor cantidad en la temporada, y los Astros de Houston vencieron a Nueva York 7-4 el domingo para romper la racha de ocho victorias consecutivas de los Yankees.

Arrighetti (3-0) ponchó a ocho bateadores, permitió tres hits y una base por bolas. Es el primer abridor de los Astros en lanzar siete entradas desde Lance McCullers Jr. el 30 de marzo.

Aaron Judge, que celebraba su 34 cumpleaños, fue el único elemento que empañó la actuación de Arrighetti al conectar un jonrón solitario en la sexta entrada. Los tres jonrones de cumpleaños de Judge lo empataron con Yogi Berra y Graig Nettles en el segundo lugar entre los Yankees, solo superados por los cuatro de Lou Gehrig.

Walker le dio a los Astros una ventaja de 2-0 cuando conectó un cambio de velocidad de Luis Gil en cuenta de 3-2 a 432 pies por encima del muro del jardín izquierdo-central para su séptimo jonrón de la temporada y el segundo en dos días.

Isaac Paredes añadió un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, y después de que Paredes impulsara con un sencillo a Carlos Correa en la quinta, Walker conectó un doble de dos carreras para darle a Houston una ventaja de 7-0.

Walker bateó de 3-4, mientras que Paredes y Yordan Álvarez consiguieron dos hits cada uno.

Gil (1-2) lanzó hasta la quinta entrada y permitió seis carreras y cinco hits para los Yankees.

Paul Goldschmidt y Jazz Chisholm Jr. consiguieron dos hits para Nueva York.