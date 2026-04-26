Con la ayuda de un árbitro robot, los Rockies vencieron 3-1 a los Mets

Colorado evitó quedarse atrás cuando el árbitro robot cambió la base por bolas con las bases llenas de Brett Baty a un tercer strike cantado que puso fin a la entrada en la primera, y José Quintana obtuvo su primera victoria de la temporada, ya que los Rockies enviaron a los Mets de Nueva York a su 14.ª derrota en 16 juegos, 3-1 en el primer partido de una doble jornada el domingo.

Troy Johnson conectó un sencillo productor de carrera en la cuarta entrada y rompió el empate 1-1 con un batazo de doble matanza que impulsó una carrera en la sexta. Jake McCarthy añadió un sencillo productor de carrera en la séptima para Colorado (12-16), que se aseguró su tercera victoria en una serie este año. La temporada pasada, los Rockies (43-119) no ganaron su tercera serie hasta el 18-20 de julio.

Los jugadores ganaron cuatro de los siete desafíos presentados contra el árbitro robot en las decisiones del árbitro principal, Ryan Blakney, sobre lanzamientos que resultaron en strikes o bolas.

Blakney fue desafiado cuatro veces en la primera entrada, y tres decisiones fueron revertidas, incluyendo un strike cantado a Bo Bichette que se convirtió en bola en el primer lanzamiento de Quintana. La entrada terminó cuando Baty se dirigía a primera base después de que Blakney cantara la cuarta bola en un lanzamiento sinker con las bases llenas y cuenta completa en la esquina exterior, pero el sistema ABS lo cambió a un tercer strike cantado, el primero de tres en contra de Baty.

Quintana (1-2) permitió dos hits en 5 1/3 entradas, su mayor cantidad en la temporada. Jaden Hill salió de un apuro con las bases llenas en la octava entrada al retirar a Luis Robert Jr. con un elevado de foul y ponchar a Mark Vientos, y Victor Vodnik consiguió tres outs consecutivos para su cuarto salvamento, completando un juego de cuatro hits.

Nolan McLean (1-2) permitió dos carreras —una limpia— y cinco hits en cinco entradas para los Mets (9-18).

Con Francisco Lindor en la lista de lesionados, Bichette hizo su primera aparición como campocorto este año.

Tyrone Taylor empató el marcador en la quinta entrada con su segundo jonrón de la temporada, igualando su total de 2025, un batazo al jardín izquierdo contra un viento de 24 km/h.

Francisco Álvarez tenía un registro de 0 de 28 en su carrera en las Grandes Ligas como bateador emergente antes de su sencillo en la octava entrada.