Jesús Sánchez da jonrón de dos carreras y los Azulejos vencen Guardianes

Jesús Sánchez conectó un jonrón de dos carreras para tomar la delantera, Vladimir Guerrero Jr. bateó tres hits y los Toronto Blue Jays vencieron a los Cleveland Guardians 4-2 el domingo.

Guerrero abrió la sexta entrada con un doble y Sánchez le siguió con un jonrón de 355 pies al jardín derecho. Fue el cuarto jonrón de Sánchez en la temporada y el segundo de la serie, que los Blue Jays ganaron dos juegos a uno.

Fue la segunda victoria consecutiva de Toronto en una serie, tras haber perdido las seis anteriores.

El lanzador zurdo de los Blue Jays, Patrick Corbin, permitió dos carreras y seis hits en 4 2/3 entradas. Otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Braydon Fisher (1-0) salió de una situación complicada con las bases llenas para terminar la quinta entrada y completó 1 1/3 entradas sin permitir carreras. Tyler Rogers se encargó de la séptima. Jeff Hoffman, quien recientemente dejó de ser el cerrador, lanzó una octava entrada sin permitir carreras. Louis Varland obtuvo su tercer salvamento tras superar un sencillo al inicio de la novena entrada.

Los Blue Jays abrieron el marcador en la primera entrada con un sencillo productor de Guerrero al jardín izquierdo. Toronto anotó otra carrera con un elevado de sacrificio de Sánchez.

Cleveland empató el partido en la quinta entrada tras las carreras impulsadas de Brayan Rocchio y Angel Martínez, quien conectó dos hits en el juego.

El lanzador derecho de los Guardians, Slade Cecconi (0-4), permitió cuatro carreras y seis hits, con una base por bolas y cinco ponches.

El jardinero izquierdo de los Blue Jays, Yohendrick Piñango, en su debut en las Grandes Ligas, conectó su primer hit en la MLB con un sencillo en la cuarta entrada.