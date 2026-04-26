El emergente José Tena decide triunfo de los Nacionales con H4 en el décimo

El elevado de sacrificio de CJ Abrams impulsó al corredor automático Daylen Lile desde tercera base en la décima entrada, el bateador emergente José Tena le siguió con un jonrón solitario y los Washington Nationals vencieron a los Chicago White Sox 2-1 el domingo para su segunda victoria consecutiva en entradas extra.

Después de que los equipos jugaran nueve entradas sin anotar carreras, Lile avanzó a tercera con un batazo de Jorbit Vivas y anotó cuando el jardinero izquierdo Tanner Murray se lesionó el hombro al intentar atrapar en plancha una línea baja de Abrams.

Tena continuó con su primer jonrón de la temporada ante el cerrador de Chicago, Seranthony Dominguez.

Los White Sox se acercaron a 2-1 en la parte baja de la décima entrada cuando Tristan Peters conectó un sencillo que impulsó al corredor automático Derek Hill desde segunda base con un out. Pero Paxton Schultz, ascendido desde Triple-A antes del partido, ponchó a Chase Meidroth y Miguel Vargas para conseguir su primer salvamento en su carrera.

Richard Lovelady (2-1), el segundo relevista de Washington, lanzó una novena entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria. Domínguez (1-3) permitió dos carreras (una limpia) en la décima entrada con un hit y cargó con la derrota.

El abridor de Washington, Foster Griffin, permitió dos hits en siete entradas sin carreras y redujo su efectividad a 2.67. El zurdo ponchó a ocho bateadores y otorgó dos bases por bolas en su salida más larga de la temporada, después de haber lanzado las tres anteriores en Japón.

El jonrón de Wood y los 4 hits de García impulsan a los Nacionales a una victoria de 11-4, rompiendo la racha de Atlanta de 6 victorias consecutivas.

El jonrón de Wood y los 4 hits de García impulsan a los Nacionales a una victoria de 11-4, rompiendo la racha de Atlanta de 6 victorias consecutivas.

Vivas y Millas impulsan carreras mientras los Nacionales logran anotar 4 carreras con tres toques de bola en la novena entrada para vencer a los Cerveceros 7-3.

Sean Burke, de Chicago, lanzó 7 1/3 entradas sin permitir carreras y con solo tres hits en relevo, la salida más larga de su carrera. Entró al partido después de que el abridor Bryan Hudson lanzara una primera entrada perfecta.

Burke ponchó a cuatro y no dio bases por bolas. Retiró a 15 bateadores consecutivos después de permitir un sencillo a James Wood con dos outs en la tercera entrada.

El jardinero central de Washington, Jacob Young, saltó alto contra la pared para atrapar el potente batazo de Murray al inicio de la parte baja de la séptima entrada.