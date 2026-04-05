“El recuerdo de Marnie”: el derecho de estar adentro

Algunas personas arrastran tragedias desde la infancia, y sus corazones cargan aquel peso aún sin recordarlo. Por eso, la nostalgia y la gente correcta ayudan a manejar mejor el presente.

“El recuerdo de Marnie” (o “When Marnie was There”, en su idioma original) es una novela infantil escrita por Joan G. Robinson. Trata sobre una niña adoptada que pasa sus vacaciones en un pueblo campestre, donde se hace inseparable de otra niña quien la acepta como es, pero se ve obligada a descubrir su pasado y enfrentar la soledad cuando su amiga desaparece.

La novela está escrita con un estilo sencillo. Usa la tercera persona desde la perspectiva y los pensamientos de Anna, la protagonista. Esto es para mostrar cómo un niño sufre la depresión y cómo un adulto lo entendería.

Un motivo recurrente de la novela, es el estar dentro y estar afuera. Anna imagina a la gente dentro de un círculo invisible con amigos, amor y éxito. Ella se siente afuera del círculo y cree que no merece estar adentro. Peor todavía, no sabe cómo valorar a quienes la aman tal cual es.

Anna está escrita como una persona neurodivergente. No se dice de forma explícita que tiene una condición, pero se muestran rasgos de autismo y narcolepsia. Ella tiene dificultades al estar en multitudes, conocer gente y estar en entornos con mucho ruido. Y cuando el mundo se le hace insoportable, su mente crea otra realidad de manera inconsciente.

“El recuerdo de Marnie” es una novela infanto-juvenil breve, devastadora y de crecimiento. Una historia para sanar y sentirse acompañado. Este es un libro que demuestra cómo todos tienen el derecho de ser amados y de sentirse parte del mundo a su alrededor.

Esta historia también fue adaptada a una película de animación, realizada por el estudio japonés Studio Ghibli.

Ficha técnica

Título en español: El recuerdo de Marnie

Título original: When Marnie was There

Autora: Joan G. Robinson

Fecha de publicación original: 1967

Fecha de publicación (español): 15 de octubre del 2021

ISBN (español): 978-84-947831-9-7

Editorial: Jonu Books

Ilustración: Eric Shanower

Traducción: Laura Layoun

Corrección: Miguel García Navarrete

Realización técnica: Álvaro Maíllo

Editor: José Luis Puertas

Número de páginas (español)

ISBN (inglés): 9780007591350

Editorial (inglés): Harper Collins

Número de páginas: 288

Sinopsis: Anna es una niña solitaria y huérfana que la envían con la vieja señora Pegg a un pueblo costero para socializar con otros niños de su edad. Durante una de sus largas caminatas por la naturaleza, Anna conoce a una misteriosa chica rubia llamada Marnie, que está sola como ella. Las dos se vuelven amigas inseparables y pasan días enteros jugando y charlando, pero un día, Marnie desaparece. Anna pronto empezará a descubrir cosas extrañas sobre Marnie.