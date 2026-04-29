Celebrarán Centroamericano de boliche con 210 jugadores en el SBC

Con la participación de 210 jugadores, la República Dominicana, se convertirá en la capital del boliche en el área con la celebración del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche, donde competirán representantes de más de diez naciones en busca de los primeros lugares, justa que se llevará a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center del 1 al 7 de mayo, donde actuarán los jugadores más destacados de los países participantes

La ceremonia inaugural se llevará a cabo el sábado 2 de mayo a las 1.45 de la tarde con el desfile de todos los atletas participantes, representando a las diferentes naciones . Las competencias comenzarán el domingo 3 de mayo con tres rodas, a partir de las 9 de la mañana.

Los detalles del evento internacional, fuero ofrecidos por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén y Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana, además organizadora de la justa,

“Este será el mayor evento de boliche que celebramos en el país y es una antesala de con mira a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”. dijo.

Se competirá en las categorías de segunda Fuerza, Senior y Súper Senior.

Un total de diez países estarán presentes en el evento, que reunirá a destacados jugadores de la región. La delegación dominicana estará compuesta por 40 atletas, entre los que se destacan los veteranos Rolando y su hijo Rolly Sebelén, Hilton Núñez, Julio Goris y Rosanna García. Asimismo, figuran figuras del deporte como Miguel Vásquez y Luis Pérez, junto a la nueva generación integrada por Paula Morin, Layla Dhawahra, Ernesto Henríquez y Manuel Ortega. En total, se espera la participación de 210 atletas, quienes competirán en las modalidades de individual, dobles y equipos. Los países participantes son Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Perú como país invitado, y los anfitriones República Dominicana.

El presidente de la Federación de Boliche Dominicana, Francis Soto, expresó que “será un evento de gran nivel, con la participación de figuras legendarias de nuestro deporte. Además, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del boliche en la categoría de segunda fuerza y pondremos a prueba los aspectos técnicos con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”.