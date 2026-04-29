El precio de los combustibles, la principal preocupación de los empresarios

El sector empresarial manifestó que su principal preocupación, con relación al impacto en el país de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, ha sido el alza del precio de los combustibles debido a la inestabilidad del barril del petróleo.

Al sostener un segundo encuentro con la comisión gubernamental designada por el presidente Luis Abinader, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) indicó que el alza de los combustibles ha sido el principal problema a enfrentar durante las últimas semanas.

"Hay una fluctuación del barril de petróleo entre 80 y 110 dólares el barril que es la que se ha manifestado últimamente y el país, cada vez que avanza la crisis, pues tiene que adaptarse y ajustarse porque son precios que no controlamos aquí", señaló Marranzini a los medios de comunicación, una vez culminado el encuentro.

Gobierno insiste en "aplicación" del plan

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recalcó que el Gobierno ha ido aplicando "toda la planificación" que han podido implementar para mitigar los efectos de la crisis.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de la comisión gubernamental en la aplicación y funcionamiento del mismo, hasta el momento sigue sin detallarse cuál es ese plan y las medidas especiales que contiene, más allá de los subsidios a los combustibles y los fertilizantes.

Empresarios apoyan actuación del Gobierno

Marranzini señaló que ellos confían en la actuación del Gobierno en el manejo de las políticas monetaria y el plan para mitigar la crisis; al tiempo que resaltaron que el Poder Ejecutivo ha podido mantener "el dinamismo" de la economía dominicana y la "relativa" estabilidad de los precios de la canasta básica.

"El sector privado tiene la confianza en el manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria y eso es un gran alivio. El sector privado tiene la confianza de que saldremos airosos de esta crisis", manifestó.

Paliza destaca unidad nacional

Paliza aplaudió la actitud mostrada por los diferentes sectores de la sociedad dominicana, incluyendo a los partidos políticos.

"Hay que celebrar que en República Dominicana existe una buena relación entre el sector privado y público, entre el sector empresarial y sindical, incluso entre los partidos políticos porque frente a una crisis como esta, es un momento de unidad, un momento en el que hay que crear empatías, hay que crear sinergias y dinámicas que nos ayuden a mantener nuestras metas", exclamó Paliza.