Presentan iniciativa "RD nos une" enfocada en fortalecer la comunicación en el país

Con motivo del noveno aniversario del grupo Amigos que Suman fue presentada la iniciativa “RD nos Une”, un proyecto orientado a fomentar una comunicación más responsable, ética y constructiva en República Dominicana.

Como parte central de esta propuesta, un grupo de jóvenes comunicadores y líderes de opinión suscribió el Manifiesto RD nos Une, un acuerdo de voluntades que establece principios y compromisos para fortalecer el ejercicio de la comunicación desde una perspectiva basada en valores, respeto y responsabilidad social.

Este proyecto plantea la importancia de promover una comunicación sustentada en la verdad, el respeto a la dignidad humana y el manejo responsable de la información, así como la necesidad de equilibrar la crítica con la difusión de acciones positivas que contribuyan al desarrollo nacional.

El acto de firma reunió a representantes de distintos sectores, incluyendo directores de medios, empresarios, figuras políticas y diplomáticas, quienes respaldaron la iniciativa como un paso hacia la construcción de una narrativa país más positiva y cohesionada.

Previo a la firma del manifiesto, se desarrolló el conversatorio “Comunicar con propósito: valores que construyen país”, encabezado por el director del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado, quien reflexionó sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual.

Durante su intervención, destacó que la credibilidad de un medio no depende únicamente de su trayectoria, sino de su compromiso con el ejercicio profesional del periodismo.

“Un medio con credibilidad no se define únicamente por ser tradicional o convencional, sino por actuar con criterios profesionales, verificar la información y asumir la responsabilidad de publicar contenidos que correspondan con la verdad”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el avance tecnológico no ha sustituido la responsabilidad ética de los comunicadores.

“Quienes comunicamos tenemos el compromiso de procurar la verdad, defenderla y acercarnos a ella con honestidad”, afirmó.

El manifiesto plantea el compromiso de promover una comunicación basada en la verdad, el respeto a la dignidad humana.Fuente Externa

Testigos

Entre los firmantes del Manifiesto RD nos Une figuran comunicadores y líderes de opinión que representan una generación de voces que inciden en la conversación pública desde distintos espacios de comunicación.

Los testigos de la firma incluyeron legisladores de diversas provincias, así como funcionarios y representantes de instituciones públicas y privadas, quienes respaldaron la iniciativa como un esfuerzo orientado a fortalecer los valores en la comunicación.

propósito

La iniciativa “RD nos Une”, impulsada por el grupo Amigos que Suman a través de las plataformas de GALA Media Group, se proyecta como un espacio de articulación entre distintos sectores sociales, con el objetivo de promover el diálogo, el respeto y la responsabilidad en la comunicación pública.

El presidente ejecutivo de GALA Media Group, Ruddy de los Santos, explicó que la propuesta busca generar un cambio en la forma en que se comunica en la sociedad.

“RD nos Une es un llamado a comunicar con propósito y sentido de país. No se trata de dejar de señalar lo que está mal, sino también de visibilizar lo que construye, lo que aporta y lo que nos une como sociedad”, expresó.

En tanto, la periodista Millizen Uribe, en representación de los firmantes, destacó que la iniciativa busca fortalecer los valores en la comunicación y fomentar una cultura de respeto.

“Hoy celebramos nueve años de una iniciativa que ha sabido construir comunidad, diálogo y propósito. ‘RD nos Une’ no es solo una consigna; es una declaración de identidad y un compromiso con la construcción de un mejor país”, señaló.

La comunicadora Gina Almonte indicó que el proyecto estará enfocado en jóvenes comunicadores y líderes de opinión, promoviendo una comunicación responsable y respetuosa.