¿Por qué nos gusta el Ajedrez?

En la década de 1930 un profesor de Psicología de Viena, Austria, investigó acerca de 50 juegos y pasatiempos ya que quería conocer cuál de ellos era el mejor para distraer a la mente del estrés de la vida moderna.

Después de realizar el estudio, el estimado profesor concluyó que el Ajedrez poseía las cualidades y virtudes propicias para ayudar a olvidar las tensiones de la agitada vida cotidiana.

¿Qué razones motivaron tal descubrimiento? Veamos algunas de ellas:

– El Ajedrez requiere gran actividad mental, aspecto donde supera a los demás juegos y entretenimientos. Asimismo, es muy superior a los otros para lograr una recreación noble e instructiva en el desarrollo del trabajo mental.

– El Juego Ciencia es una admirable creación de la mente humana; combina la exactitud matemática con la intuición y el arte de la perfección, lo cual ninguna otra actividad intelectual puede alcanzar

– Con la relativa excepción del Juego de Damas, el que se acerca algo al Ajedrez en lo relacionado al cálculo matemático, el Ajedrez es muy superior a los demás dadas sus características artísticas y sus ilimitadas posibilidades creativas.

Otras de las consideraciones que tuvo el profesor vienés para llegar a sus conclusiones es que el Ajedrez apasiona a sus admiradores de tal forma que éstos llegan a amarlo y sentirlo como algo muy especial dentro de su vida.

Este amor está motivado fundamentalmente porque los aficionados y Maestros sienten que el Ajedrez le permite alcanzar la realización de una personalidad intelectual superior al nivel medio de la población. Desde este punto de vista se pueden clasificar a los ajedrecistas de la siguiente forma.

– Los que gustan de resolver problemas:

A éstos les maravilla la expectación de sentirse capaz de poder demostrar sus habilidades en esta faceta del Ajedrez; El que lo logra se siente satisfecho por el trabajo realizado.

– Los que gustan de probar su inteligencia a los demás:

En muy pocas actividades se puede mostrar y compararse con otras personas o grupos de personas y bajo un límite de tiempo determinado, nuestro grado de inteligencia como delante de un tablero de Ajedrez. El que triunfa tiene posibilidades verdaderas de demostrar que fue el más inteligente.

– Los que gustan de comenzar y terminar con sus propios recursos:

Cada partida bien conducida es como una pieza de Arte. La posibilidad de que una misma partida ya se haya jugado anteriormente es remota, por lo tanto, si se ha jugado correctamente por ambos jugadores puede ser considerada por los contendientes como una obra artística particular, realizada de principio a fin.

– Los que gustan del Ajedrez por su cualidad de distracción:

Cada jugador de Ajedrez conoce la necesidad de tener una gran concentración durante la partida. Al jugar Ajedrez no debe existir otro tipo de distracción que la interfiera, ya que se debe calcular, en un estado de extrema concentración, múltiples variantes. Esta situación conlleva a que el jugador se olvide del mundo y realmente descanse de todas sus preocupaciones y ansiedades.

– Los que están sedientos de aventuras:

La sed de aventura inherente en cada ser humano puede ser completamente satisfecha en el tablero de las 64 casillas sin ningún tipo de riesgo ni consecuencias fatales.

Los factores mencionados brevemente con anterioridad permiten al lector llevarse una idea del por qué son tantos los admiradores que tiene el Ajedrez y que lo practican no sólo para alcanzar la Maestría, sino además, como un medio de entretenimiento y acercamiento social e intelectual.

A tal efecto, estimamos, que el distinguido profesor de Psicología estuvo muy acertado en sus conclusiones, al considerar que entre las virtudes del Juego Ciencia, está la de contribuir al relajamiento emocional de las personas y superación del estrés de la vida moderna y que constituye un estimulante cognitivo, una herramienta de concentración y ejercicio de planificación y control emocional.

Como colofón de este artículo es muy preciso mencionar la frase del ex-Campeón Mundial cubano José Raúl Capablanca: "El ajedrez sirve, como pocas cosas en este mundo, para distraer y olvidar momentáneamente las preocupaciones de la vida diaria".