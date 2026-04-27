PLD pide al Gobierno aclarar diferencias detectadas en cifras sobre seguridad ciudadana

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó estar preocupado por la “insistencia” que tiene el Gobierno de “vender” como logro haber alcanzado durante los últimos años una “supuesta reducción de la criminalidad” en el país.

En una rueda de prensa realizada en su Casa Nacional, la Comisión de Defensa y Seguridad del PLD lamentó que las autoridades estén concentradas en “ocultar la realidad”, mientras las familias dominicanas viven con miedo”.

“Los comerciantes cierran sus negocios por incertidumbre, los ciudadanos son víctimas de robos y hurtos a plena luz del día y la Policía Nacional, en más de un 80% de los casos, no ofrece una respuesta oportuna, eficaz, ni convincente”, dijo la subsecretaria, Yineuri Díaz.

De acuerdo con lo detallado por la dirigente peledeísta, la Procuraduría General de la República (PGR) “solo” dispone de datos hasta 2024, mostrando “una tasa de 12.7, mientras el propio Gobierno informó 9.7 para ese mismo período”.

“Esa diferencia de tres puntos es una contradicción institucional”, dijo Díaz, mientras estaba acompañada del almirante Sigfrido Pared Pérez.

Es por esta razón que la organización política opositora entiende necesario que las autoridades gubernamentales expliquen “cuál es la metodología, fuentes y trazabilidad” utilizada para elaborar las estadísticas “oficiales”.

Conflictos sociales

Por otro lado, la entidad política morada entiende que la reducción de la calidad de vida en el país es una de las principales causas de los conflictos sociales.

Díaz considera que “no tener dinero para comprar, dormir al calor de la noche agobiado por mosquitos, tener que caminar kilómetros a pie o pagar sumas exorbitantes en transporte porque el Metro falla” es un “caldo de cultivo” para la violencia social.

“El pueblo vive hoy en el hartazgo porque el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha empeorado su calidad de vida. Esa es la verdad que está dimensionando la violencia social en nuestro país”, dijo.

“Intercambios de disparos”

Aunado a esta situación, según resaltó el PLD, la reforma policial iniciada en 2021 por el presidente Luis Abinader “no ha logrado” construir protocolos eficaces para evitar las tragedias, “incluso en sus mismos destacamentos”.

Díaz deploró que miembros de la Policía Nacional, supuestamente, “mataran” 51 personas en tan solo los primeros tres meses de este año, clasificándolos institucionalmente “como intercambios de disparos”.

No obstante, la dirigente alegó que investigaciones periodísticas rigurosas revelan que “una cantidad importante de esos episodios presentan indicios de ejecuciones extrajudiciales”.

“Frente a esa realidad, el Gobierno habla de modernidad, de reforma, de planes y de proyectos. Pero nosotros preguntamos: “¿De qué modernidad y de qué reforma estamos hablando?”, cuestionó.

Transparentar la seguridad

El PLD, utilizando a Díaz de vocera, le solicitó al tren gubernamental del presidente Luis Abinader “sincerar las cifras de violencia”, investigar con rigor los casos de violencia policial y revisar con seriedad técnica el proyecto de modificación a la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional.

Además, considera oportuno transparentar los fondos de la reforma policial a través de una auditoría social.

“La República Dominicana necesita una reforma policial que deje de ser un lema para convertirse en una realidad palpable en cada barrio, en cada comunidad, en cada negocio y en cada hogar”, afirmó.