Director del Listín Diario destaca rigurosidad en el proceso de cedulación

El director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, valoró positivamente el proceso al renovar su nueva cédula. También ponderó los mecanismos de control y el rigor con que se está realizando la renovación, que protege este documento ante cualquier alteración.

Destacó también el proceso tan escrupuloso y tan gradual que se está siguiendo por parte de la Junta Central Electoral (JCE) para las huellas dactilares, que son la base de la seguridad de ese nuevo documento.

“Yo les pido a los dominicanos que no desaprovechen esta oportunidad”, expresó Franjul.

Miguel Franjul y su esposa, Wendy Santana, en compañía del presidente de la JCE, Román Jáquez, mientras renueva su cédula de identidad en la Junta Central Electoral.Fuente Externa

Manifestó que los pasos tecnológicos que se dan son ágiles, son seguros y, fuera de todo eso, el trato que brindan en la Junta Central Electoral es exquisito.

Expresó que se sintió también muy impresionado al ver personas con discapacidad que están siendo asistidas para que puedan tener su cédula a tiempo.

“Y me dicen también que el proceso estaba avanzando mucho en la República Dominicana y eso es lo que se tiene que hacer, cooperar todos para que la transformación, la modernización de este documento tan importante sea un hecho en todo el país”, agregó Franjul.