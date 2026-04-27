Envían a prisión a "El Locón Break" por muerte de su hija de un año en Los Girasoles

La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Lissa Veras Rivas, impuso tres meses de prisión preventiva contra Rosi Alfredo Mota Almonte, conocido como “El Locón Break” o “Freddy”, acusado de provocar la muerte de su hija, una infante de apenas un año y tres meses de edad.

La magistrada dispuso que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras el Ministerio Público concluye las investigaciones sobre el trágico suceso.

La decisión fue tomada tras acoger la solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales del Distrito Nacional, quienes encabezan la investigación por la muerte de la pequeña Ruth Angélica Mota Martínez.

El cuerpo de la menor fue encontrado el pasado martes dentro de una mochila abandonada en una cañada del sector Los Girasoles I, en el Distrito Nacional. El hallazgo conmocionó a los residentes de la zona, quienes habían participado en las labores de búsqueda.

Relato de los hechos

De acuerdo con la investigación preliminar, el crimen habría ocurrido el 21 de abril en la vivienda del imputado. Las autoridades sostienen que Mota Almonte presuntamente asfixió a la niña y, posteriormente, colocó su cuerpo en un bulto que lanzó a la cañada cercana para deshacerse de la evidencia.

En un intento por evadir su responsabilidad, el hombre habría regresado a la comunidad horas después para reportar la desaparición de la menor como un hecho fortuito, activando así la búsqueda que terminó con el fatídico descubrimiento de su cadáver.

Mota Almonte fue arrestado el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.