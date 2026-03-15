Convocan a premio literario “Feria Internacional del Libro 2026”

El Ministerio de Cultura y la Fundación Eduardo León Jimenes, a través de la Dirección General de la Feria Internacional del Libro invitan a todos los escritores dominicanos cuya obra haya sido publicada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025, a participar en el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2026. El galardón, concebido como un reconocimiento y estímulo a la labor de autores dominicanos contribuye al enriquecimiento de la bibliografía nacional.

El plazo de recepción de las obras se extiende hasta el viernes 29 de mayo. El premio tendrá una dotación de un millón de pesos, neto de impuestos, a entregarse en la vigésimo octava edición de este magno evento en una fecha que será anunciada próximamente dentro del año 2026.

Para cualquier información adicional, los interesados deben comunicarse a la Dirección General de la Feria Internacional del Libro en el teléfono 809-221-4141 extensiones 5002 y 5007.