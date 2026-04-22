Paliza en Georgetown: “EE.UU. es nuestro principal aliado, nuestro amigo más importante”

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó en Georgetown University que Estados Unidos representa para la República Dominicana su principal aliado y el país amigo más importante, al destacar los lazos históricos, democráticos y humanos que unen a ambas naciones.

El funcionario resaltó que la relación bilateral entre ambos países trasciende la cercanía geográfica y se fundamenta en principios comunes.

“Como dominicanos, sabemos que este país es nuestro principal aliado, nuestro amigo más importante, no solo por nuestra proximidad geográfica, sino por nuestros principios y nuestros valores compartidos”, señaló.

Asimismo, destacó el papel de la diáspora dominicana en territorio estadounidense como un puente permanente entre ambas sociedades.

“Tenemos más de 1.6 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos, la mayoría en la costa este, además de muchas otras conexiones culturales y humanas que nos acercan cada día más”, indicó.

Paliza subrayó que ese vínculo debe seguir fortaleciéndose mediante una agenda común de cooperación y entendimiento.

“Es una relación en la que debemos seguir trabajando, nutriendo y teniendo siempre presente”, sostuvo.

La conferencia, titulada “Democracy & Governance: A Conversation with José Ignacio Paliza” fue organizada por la Latin American and the Caribbean Policy Association y contó con la moderación de Michael Shifter, reconocido analista hemisférico y expresidente del Diálogo Interamericano.

Durante su participación en la McCourt School of Public Policy, Paliza destacó la importancia de crear espacios como el diálogo académico para abordar los desafíos institucionales de la región y las experiencias de los gobiernos.

En el conversatorio se trataron temas vinculados al fortalecimiento democrático, la gobernanza y los principales retos institucionales de América Latina y el Caribe.

Agenda en EE. UU.

Previo a su participación en Georgetown, el ministro desarrolló una agenda de trabajo en Washington D. C. que incluyó encuentros con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y miembros del Congreso de Estados Unidos, orientados a fortalecer la cooperación bilateral y dar seguimiento a iniciativas estratégicas para la República Dominicana.

También sostuvo reuniones con el senador Bernie Moreno y los congresistas Adriano Espaillat y Carlos Giménez, además de visitar el Tony Blair Institute for Global Change, como parte de los esfuerzos para impulsar una gestión pública más eficiente y moderna.