Tribunal otorga permiso temporal de salida del país a Jean Alain Rodríguez por motivos de salud

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional autorizaron al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a viajar a Madrid, España, por razones de salud.

El tribunal, presidido por Claribel Nivar, e integrado por Clara Castillo y Jisell Soto, mediante resolución 249-04-2026-SRES-00016 de fecha 9 abril 2026, levantó de manera provisional el impedimento de salida provisional que pesa en su contra, para que el exfuncionario pueda trasladarse al extranjero para realizarse diversos estudios médicos.

El permiso otorgado por los magistrados comprende un período de dos días laborables, iniciando la anoche de este miércoles 22 de abril de 2026, retornando el domingo 26 de abril de 2026.

El tribunal fue enfático al señalar que esta autorización no interrumpe ni retrasa el curso del proceso judicial. La decisión se fundamentó en que el calendario de audiencias no se verá afectado, garantizando así la continuidad del juicio de fondo.

"Esta autorización no interrumpe ni retrasa el calendario del proceso judicial, toda vez que las audiencias han sido fijadas tentativamente para los días lunes y miércoles. Durante el período de la autorización otorgada, no se pautaron audiencias", resaltó el tribunal en su disposición.

El tribunal dio la autorización, luego de confirmar que Rodríguez ha mantenido, desde el año 1998, un historial médico documentado y continuo en centros internacionales, como el Cleveland Clinic y el Boston Massachusetts General Hospital, en Estados Unidos, donde por casi 30 años ha recibido atención médica, desde su adolescencia.

Frente a estas pruebas, el tribunal decidió salvaguardar el derecho fundamental a la salud y a elegir libremente sus médicos, de la misma manera que lo había hecho, al considerar que el mismo goza de la presunción de inocencia y que ese derecho no puede verse afectado por una acusación que, tras casi seis años del inicio del proceso, aún no ha sido conocida en juicio de fondo.

Jean Alain Rodríguez enfrenta acusaciones de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otros cargos.