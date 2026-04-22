Aplazan para el lunes medida de coerción contra imputados de la muerte de Deivy Abreu

El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanentes de Santiago aplazó para el lunes 27 de abril el conocimiento de la medida de coerción contra los siete implicados en la persecución, agresión y posterior fallecimiento de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer del camión recolector de la basura ultimado por una turba de motoristas en Santiago.

De acuerdo con José Martínez Brito, representante de legal de la familia de Deivy, la audiencia fue aplazada debido a que el abogado de uno de los imputados, no era su defensor al momento del apresamiento de este, por lo que no se la había notificado la solicitud de medida de coerción.

Asimismo, tampoco habría sido notificada la querella que Martínez Brito, constituido como actor civil, había depositado en nombre de la familia. A fines de que todos estos documentos sean notificados, el Tribunal pospuso la audiencia.

El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

En tanto que el principal sospechoso, fue identificado por el Ministerio Público como Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, y se encuentra prófugo de la justicia.

Durante el proceso de audiencia, el Palacio de Justicia de Santiago, se mantuvo bajo gran vigilancia y presencia policial, con agentes del equipo SWAT.