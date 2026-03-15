Algunas autoras dominicanas: Han hecho historia con sus letras

Los escritos son la perdurabilidad del pensamiento humano. Antes escribíamos en piedras, papiros u otros materiales hasta llegar al papel, pero es innegable mencionar que en muchas culturas ancestrales la narrativa redactada por los hombres ha predominado. En cuanto a la literatura de la mujer genera una opinión muy reducida. Sin embargo, los escritos femeninos son numerosos, sabios y tan necesarios como el de los hombres. Ellas también tienen el derecho de expresar sus posturas escritas en el mundo que nos toca compartir con nuestros sesgos y vivencias.

Hemos escogido al azar un pequeño grupo de escritoras vivas actualmente que muestra la visión femenina de la República Dominicana que tienen algo que decir, y lo han dicho dentro de libros valiosos, con el propósito de inspirar y dar a conocer más de la literatura femenina nacional.

Reiteramos que este es solo un pequeño grupo elegido al azar de la amplia gama de talentosas autoras con las que cuenta el país. Las aquí incluidas no están organizadas por importancia, ni por lo que cada una de ellas ha aportado a la cultura nacional a través de sus textos. No pretende ser un catálogo, sino un simple muestreo, con datos muy resumidos por cuestiones del diarismo. Listín Diario es un periódico, no una revista literaria.

Celsa Albert Batista

Doctora Celsa Albert Batista.

Oriunda de un batey de La Romana y egresada de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, estudió educación y llegó a ser rectora universitaria. Su vida está dedicada a la enseñanza y la literatura.

Obtuvo el Premio Internacional José Martí de la Unesco en 1995, fue directora del Departamento de Cultura y Extensión de la Secretaría de Estado de Educación y vicerrectora de la Universidad Católica Santo Domingo.

Sus escritos tienen un fuerte sentido étnico que busca elevar los conocimientos culturales del lector de una forma genérica lo que se ve en sus obras literarias “Los africanos y nuestra isla Historia, cultura e identidad (1987), “Pulula”: La poesía como reflejo de la historia (1989), “Mujer y esclavitud en Santo Domingo” (1990), “Las ideas educativas de José Martí (1992, 1996, 2020)” y “La esclava Elena” (1992).

Ángela Hernández Núñez

Ángela Hernández.

Ingeniería Química (Durante diez años, formó parte del cuerpo docente del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad Autónomo de Santo Domingo) Sus obras transitan entre los géneros de cuento, novela y poesía.

Galardonada con el Premio Nacional de Poesía, es una referente para los estudiosos de la literatura latinoamericana. Entre sus libros de encuentran “Masticar una rosa (1993)”, “Charamicos (2003)”, “Leona o la fiera de la vida (2013)” y “La secta del Crisantemo (2013)”.

Soledad Álvarez

Soledad Álvarez.

Esta referente de la literatura dominicana es escritora, filóloga, poetisa y ensayista. Se graduó en Filología, con especialidad en Literatura Hispanoamericana, en La Habana, Cuba. Durante su estadía en aquel país trabajó en el Centro de Investigaciones Literarias (CIL) de la Casa de las Américas, en cuya revista publicó textos de crítica literaria. Volvió a la isla para trabajar en el segmento cultural del periódico Hoy. Fue comentarista y crítica literaria en el periódico El Nacional, con la columna titulada “Soledad Álvarez escribe A.M.” durante la década de los 60.

Desde muy joven manifestó su inclinación por las letras y se le inscribe dentro del grupo o generación poética de postguerra en República Dominicana. Galardonada en diversas ocasiones por sus obras escritas.

Sus libros se decantan por un tono personal muy comunicativo que nos permite leer sus obras con un fuerte oleaje dominicano. Algunas de sus obras publicadas son: “La magna patria de Pedro Henríquez Ureña (1980)”, “De tierra morena vengo (1986)”, “El Debate sobre las generaciones (1991)”, “Vuelo posible (1994)”, “Complicidades (1998)”, “Las estaciones íntimas (2006)” y “La ciudad en nosotros (2008)” entre otras. Mereció el premio de Poesía de Casa de América, en España.

Rita Indiana

Nacida en Santo Domingo, inició su carrera con la publicación de poemas en la revista “Vetas”. Es una artista que no solo se quedó en la escritura, sino que también ha explorado muchas otras áreas. Por su constancia en la música, logró una reinvención del merengue con toques de rock alternativo, tanto por en la composición como en el canto. Con su agrupación “Los misterios” desarrolló un conjunto de temas musicales disruptivo para la época; sus canciones tenían un enfoque muy social ante las problemáticas del país que, incluso en la actualidad (la gran mayoría), son acertadas.

Sus obras literarias son de alguna forma un medio para convertir sus experiencias en parte de un relato externo, tales como “Rumiantes (1998)”, en la que plasmó sus vivencias en la isla. “Papi (2005)”, que también tuvo una adaptación cinematográfica, además de “La mucama de Omicunlé (2015)”, “Nombres y animales (2013)” y “Asmodeo (2024)”, entre otras más. Ha publicado en el periódico “El país” y ha sido reconocida por BBC, entre otros méritos. Junto a Julia Álvarez integra la dupla de autoras dominicanas con mayor índice de ventas internacionales.

Julia Álvarez

Julia Álvarez.

Álvarez es bastante polifacética en lo que a letras se refiere, poeta, novelista, ensayista y educadora nacida en Nueva York, creció en Santo Domingo, y de manera forzada pasa de estar en la isla a irse junto a su familia a los Estados Unidos nuevamente (por la participación de su padre con el complot para derrocar al dictador Trujillo), un país en el que se integró al aceptar el reto de su nueva realidad a los diez años al punto en el que el inglés pasó a ser el idioma predilecto para sus letras.

Ha recibido el honor de ser una de los seis dominicanos-americanos que han contribuido a las comunidades dominicanas en ambos países; se le dedicó la Feria Anual del Libro de Santo Domingo de 1997 y en septiembre de 2000 la declararon “Mujer del año” en la publicación Latina Magazine. Entre sus obras más conocidas aparecen “En el tiempo de las mariposas (1994)”, “How the García Girls lost their accents (1991)”, “Homecoming: New and Collected Poem (1996)”.

Jeannette Miller

Todo lo que toca se vuelve poesía. Nacida en 1944 en Santo Domingo, licenciada en Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), también fue maestra de esta casa de altos estudios además de la Universidad Central del Este y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Años después, cuando residía en Madrid, España, realizó el Curso Iberoamericano para profesores de Lengua Española en el Instituto de Cultura Hispánica. Forma parte de las figuras sobresalientes de la Generación del 60 y ha sido galardonada en múltiples ocasiones como el Premio de Investigación Teatro Nacional y Comisión Jurídica de la Mujer ante Las Naciones Unidas, el Supremo de Plata Jaycee´s y el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez, entre otros.

Tiene alrededor de 37 obras publicadas, entre estas “Fórmula para Combatir el Miedo” (1972); “Historia de la Pintura Dominicana” (1979); “La Mujer en Arte Dominicano: (2005).

Ylonka Nacidit-Perdomo

Ylonka Nacidit-Perdomo.

Nacidit-Perdomo ha sido destacada por ser una emblemática pensadora, por su desempeño en el humanismo, una creadora por naturaleza, investigadora Senior de Género, dedicada a la promoción de la cultura, conferencista además de coleccionista que ha logrado la creación de sus obras conformadas por piezas de poesía, ensayo y literatura con «filosofía del lenguaje» y de la «identidad-en-diferencia».

Con su esfuerzo se ha dedicado al estudio del proceso de historización de los saberes de las mujeres, en parte de su escritura, un formato que ha bautizado como Contra-Historia, en que se confronta la literatura femenina y saberes de la mujer con relación a la historia oficial.

Entre sus obras están Contacto de una mirada (1989), Arrebatos (1993), Luna Barroca (1996), Papeles de la noche (1998), Octubre (1998), Triángulo en trébol (1999), Cartas al silencio (2018) en la que trabajó con Jeannette Miller, entre otros grandes trabajos.