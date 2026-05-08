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Google llega a un acuerdo en demanda por discriminación racial por 50 millones de dólares

El acuerdo establece un fondo de 50 millones de dólares e incluye análisis continuos sobre la equidad salarial y el fortalecimiento de los canales de denuncia, entre otros.

campus Bay View de Google en Mountain View

El logotipo gigante de Google se ve en el campus Bay View de Google en Mountain View, California, el 13 de agosto de 2024.AFP

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Agencia EFELos Ángeles (EE.UU.)

Google llegó a un acuerdo por un valor de 50 millones de dólares con empleados de raza negra que demandaron al gigante tecnológico por supuestas disparidades raciales sistémicas en la contratación, la remuneración y el ascenso profesional.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California otorgó la aprobación final al acuerdo, lo que pone fin a la demanda presentada en 2022, según informó el abogado de derechos civiles afroamericanos Ben Crump, que representa a los demandantes.

«Durante demasiado tiempo, los empleados negros de la industria tecnológica han enfrentado barreras que limitan sus oportunidades”, dijo el abogado en un comunicado.

Además, agregó que el acuerdo constituye un paso significativo hacia la “exigencia de responsabilidad” a una de las empresas más poderosas del mundo, dejando claro que las prácticas discriminatorias no pueden ni serán toleradas en el conocido Silicon Valley.

El acuerdo establece un fondo de 50 millones de dólares e incluye análisis continuos sobre la equidad salarial y el fortalecimiento de los canales de denuncia, entre otros.

La demanda colectiva encabezada por April Curley advirtió que cuando ella fue contratada en 2014 Google contaba con más de 32,000 empleados, de los cuales solo 628 —es decir, el 1,9 %— eran de raza negra.

Tras ser objeto de escrutinio público por su falta de diversidad, la fuerza laboral de la compañía experimentó en 2021 un leve aumento, alcanzando un 4,4 % de empleados afroamericanos; esto en comparación con un promedio del 9,1 % dentro de la clasificación industrial a la que pertenece Google, según datos de 2021 de la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU.

La demanda aseguraba que Google asignaba a los empleados de raza negra a niveles jerárquicos inferiores a los que su experiencia y responsabilidades justifican, y les paga menos por realizar el mismo nivel de trabajo que a los empleados que no son de esa raza.

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