El podcastero Javier Peña es un gran infeliz

Imaginad un podcast que comience con esta frase: “En ocasiones los escritores tienen vidas de novelas y acá vamos a contarlas”. El escritor español Javier Peña me acompaña en varias de las vueltas que me gusta dar en el Parque Iberoamérica de Santo Domingo. Suelo colocar su podcast Grandes Infelices para escucharlo mientras corro en ese lugar que tiene una mística literaria.

Ojalá los amantes de la literatura se animen a escucharlo por algunas de las plataformas digitales donde se comparten los capítulos. Yo lo encontré en YouTube y sé que también está en Spotify. Las biografías de grandes escritores que Peña comparte le llevan casi un mes de preparación. Según el autor, como mínimo, lee una biografía larga para encontrar la estructura del guion. Por ejemplo, para el episodio de Fernando Pessoa (uno de sus autores favoritos) leyó una muy buena de Richard Zenith con más de mil páginas. Era tan completa que le dio prácticamente todo el material para el episodio. Para Roberto Bolaño no tuvo una obra como esa. Entonces buscó información en entrevistas y textos autobiográficos. La preparación de ese capítulo le llevó muchísimo más tiempo. Debo decir que es mi preferido de los que he escuchado hasta el momento.

En el primer capítulo el podcastero español relata cómo, un mes después de la muerte de su padre, descubrió que las historias que le gustaba contarle, que trataban sobre las vidas de los autores y la relación con sus obras, podrían convertirse en un programa. Debo decir que es un episodio bien real donde se narra ese diálogo. Peña dice que fue a ver a su padre al hospital luego de una separación cortante de años por diferencias personales y que solo conversaron de literatura. Era la forma de bordear el dolor. De alguna forma él también parece ser un “gran infeliz”.

Aunque la calidad de los productos no sea solo sus estadísticas, el podcast que Javier empezó hace cuatro años se ha convertido en un éxito rotundo y también lo ha sido Tinta invisible, su libro “sobre la pérdida, la escritura y el poder transformador de las historias”. El lector que gusta de la literatura y las vidas de escritores, ojalá pueda escuchar algunos de los capítulos de Grandes Infelices. No se arrepentirán.