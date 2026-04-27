RD recibe más de 300,000 visitantes médicos al año, según la Asociación Dominicana de Turismo de Salud

El turismo médico ha dejado de ser un fenómeno periférico para convertirse en una de las industrias de servicios de mayor expansión en la economía global.

Hoy, el sector supera los 100 mil millones de dólares anuales, impulsado por el aumento de los costos de salud en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, donde millones de personas enfrentan altos deducibles, limitaciones de cobertura y gastos médicos fuera de bolsillo cada vez más elevados.

Este contexto ha acelerado la demanda de soluciones de atención médica transfronteriza, convirtiendo a América Latina en una región estratégica por su combinación de calidad clínica, costos competitivos y accesibilidad geográfica.

En ese ecosistema global, República Dominicana figura como uno de los destinos más dinámicos del Caribe en la recepción de pacientes internacionales, con más de 300,000 visitantes médicos al año, según estimaciones de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), y un impacto económico que supera los 1,300 millones de dólares anuales.

Sin embargo, el crecimiento del sector no ha estado acompañado por una integración tecnológica equivalente. La industria continúa operando con altos niveles de fragmentación: coordinación de pacientes a través de canales informales, procesos administrativos manuales y sistemas financieros poco integrados entre países y proveedores.

En ese punto se inserta heva, una empresa estadounidense cofundada por el dominicano Héctor Terrero, que busca redefinir la infraestructura operativa del turismo médico global.

Su propuesta no se limita a facilitar la conexión entre pacientes y médicos, sino a construir un sistema digital unificado que integre los distintos componentes del ecosistema de salud internacional.

La plataforma introduce CareGraph, una solución basada en inteligencia artificial que permite mapear y gestionar todo el recorrido del paciente, desde el primer contacto hasta el seguimiento posterior a un procedimiento médico.

El sistema conecta en tiempo real a médicos, clínicas, laboratorios y proveedores logísticos, reduciendo la fragmentación y mejorando la continuidad de la atención.

A nivel financiero, la empresa incorpora heva Wallet, una herramienta diseñada para resolver uno de los principales cuellos de botella del sector: los pagos internacionales.

Actualmente, los proveedores de salud enfrentan demoras en transferencias, comisiones bancarias elevadas y dificultades en la distribución de ingresos entre múltiples actores.

La plataforma permite pagos inmediatos en dólares, automatiza la asignación de fondos y ofrece trazabilidad completa de cada transacción dentro del ecosistema médico.

De acuerdo con datos internos de la empresa, ha facilitado más de 2 millones de dólares en procedimientos médicos internacionales, lo que refleja la adopción inicial de su modelo en un mercado en crecimiento constante.

Hector Terrero, CEO de hevaFuente externa

Para su fundador, Héctor Terrero, el desafío no es únicamente mover pacientes entre países, sino reorganizar un sistema global que hoy opera de forma desconectada.

Su visión apunta a transformar la complejidad del turismo médico en una infraestructura integrada, donde la tecnología permita mayor transparencia, eficiencia y confianza.