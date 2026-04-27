Amen Thompson evita eliminación y vencen a los Lakers

Amen Thompson anotó 23 puntos, Tari Eason agregó 20 y los Houston Rockets evitaron la eliminación con una contundente victoria de 115-96 sobre Los Angeles Lakers en el cuarto partido de la serie de playoffs de la Conferencia Oeste el domingo por la noche.

El quinto partido se jugará el miércoles por la noche en Los Ángeles.

Los Rockets consiguieron su primera victoria en la serie tras verse abajo 0-3, a pesar de la ausencia de Kevin Durant por tercer partido consecutivo, gracias a un ataque equilibrado. Durant se perdió su segundo partido seguido por un esguince en el tobillo izquierdo, después de haberse perdido el primer encuentro por una contusión en la rodilla derecha.

“Estoy orgulloso de los chicos”, dijo Thompson. “Estábamos contra las cuerdas, salimos a darlo todo, pero sabemos que podemos hacerlo siempre. Y siento que hoy estuvimos anotando. Es la primera vez que realmente encestamos y supimos aprovechar las pérdidas de balón”.

Todos los jugadores titulares de Houston anotaron al menos 16 puntos, con Alperen Sengun aportando 19, Reed Sheppard 17 y Jabari Smith Jr. 16.

Los Lakers estuvieron liderados por Deandre Ayton, quien anotó 19 puntos y capturó 10 rebotes antes de ser expulsado a falta de unos 5 minutos y medio para el final del tercer cuarto por una falta flagrante de tipo 2 tras un golpe en la cabeza de Sengun. Su rendimiento no fue suficiente para que los Lakers cerraran la serie en una noche en la que LeBron James no tuvo su mejor partido.

Anotó 10 puntos con 2 de 9 tiros de campo, nueve asistencias y ocho pérdidas de balón antes de sentarse en el banquillo a falta de unos 7 minutos y medio para el final, tras haber anotado 19, 28 y 29 puntos en los tres primeros partidos. Pero no fue el único jugador de los Lakers que tuvo problemas. Los Ángeles solo encestó cinco triples después de haber combinado 35 en los tres primeros encuentros.

James no acertó ninguno de sus tres intentos de larga distancia, Marcus Smart falló sus dos intentos y Luke Kennard tampoco acertó ninguno de sus tres intentos.

Los Lakers tuvieron 23 pérdidas de balón el domingo por la noche.

“Si queremos ganar esta serie, tenemos que proteger el balón, tenemos que capturar rebotes defensivos y, obviamente, tenemos que demostrar esa garra que mostramos esta noche”, dijo James. “No me preocupa eso. Pero las pérdidas de balón, sin duda, nos perjudicaron de principio a fin”.

Houston lució bien desde el principio en este partido, después de haber desperdiciado una ventaja de seis puntos en los últimos 26 segundos del tiempo reglamentario, sufriendo una devastadora derrota en tiempo extra por 112-108 el viernes por la noche.

“Hoy la concentración fue buena y creo que, en general, los chicos tienen orgullo”, dijo el entrenador Ime Udoka. “Obviamente, no queríamos ser barridos. Y entendimos lo bien que jugamos el partido anterior, y eso fue clave. Nuestra perspectiva era que habíamos jugado tres cuartos realmente buenos, no debíamos dejar que esos últimos 30 segundos empañaran lo que habíamos hecho, y creo que eso se reflejó positivamente esta noche”.

Los Rockets ganaban por nueve puntos al descanso y, con una racha de 12-4 al inicio del tercer cuarto, se pusieron 68-51 a falta de unos 8 minutos y medio para el final del periodo. Llegaron a tener una ventaja de 19 puntos más adelante en el cuarto, antes de lograr una racha de 9-3 para finalizar el periodo y ampliar la ventaja a 90-65 al comenzar el último cuarto.

Houston ganaba por 23 puntos a falta de unos 7 minutos y medio cuando el entrenador JJ Redick dio entrada a los suplentes de los Lakers.

Ayton fue expulsado a falta de unos 5 minutos y medio para el final del tercer cuarto tras recibir una falta flagrante de tipo 2 por golpear a Sengun en la cara con el codo y el antebrazo. El árbitro que anunció la falta calificó el contacto de "innecesario y excesivo".

Durant estuvo en el banquillo el domingo por la noche para apoyar a su equipo, después de haber estado ausente el viernes por la noche porque Udoka dijo que estaba recibiendo tratamiento en su tobillo lesionado.