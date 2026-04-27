Conocerán este lunes medida de coerción contra implicado en desfalco millonario a Senasa

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer este lunes la solicitud de medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, vinculado a una red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La magistrada Lissa Veras Rivas fijó para el rol de audiencia número 19 el conocimiento de la medida contra Guzmán Vásquez, quien laboró como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de la institución desde marzo de 2021 hasta noviembre de 2022.

El Ministerio Público, representado por la Pepca y la Dirección General de Persecución, ha solicitado formalmente 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar y que el proceso sea declarado caso complejo.

El órgano acusador, encabezado en esta instancia por la magistrada Mirna Ortiz, titular del Pepca, sostiene que el imputado posee la capacidad de destruir o falsificar elementos de prueba relevantes, lo que representa un riesgo para la investigación en curso.

El "Modus Operandi" y la captura

Guzmán Vásquez fue arrestado mientras intentaba salir del país hacia Boston, Estados Unidos, sin poseer un boleto de retorno. Según la investigación, el imputado formaba parte de una red que gestionaba autorizaciones irregulares para procedimientos médicos y consultas.

Entre enero de 2021 y febrero de 2025, se habrían gestionado 4,363 autorizaciones fraudulentas para cirugías menores y consultas, acumulando un monto de al menos RD$41,125,551.02.

Al encartado se le imputan violaciones al Código Penal, la Constitución, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.

Esta investigación, denominada "Operación SeNaSa", ya mantiene tras las rejas al exdirector de la entidad, Santiago Marcelo Hazim Albainy, señalado como el cabecilla del entramado. Junto a él, otros seis exfuncionarios cumplen prisión preventiva en Najayo Hombres, mientras que otros tres implicados se encuentran bajo arresto domiciliario y otras restricciones.