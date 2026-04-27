Fuertes aguaceros para la tarde de este lunes, informa Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para este lunes en horas de la mañana predominará un ambiente mayormente soleado con escasas lluvias, con la ocurrencia de algunos chubascos hacia el litoral costero caribeño.

Para la tarde, se espera que una vaguada en varios niveles de la troposfera y efectos del calentamiento diurno favorezcan la ocurrencia de fuertes aguaceros, acompañados en ocasiones de tronadas y ráfagas de viento fuertes localmente, sobre provincias del valle del Cibao, el noreste, la llanura oriental, zona fronteriza y la cordillera Central.

Entre las provincias donde se esperan estas lluvias se encuentran Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico sobre algunas provincias.

En alerta se encuentran Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Mientras que en aviso se mantienen La Vega, Santiago y María Trinidad Sánchez.