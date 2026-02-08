«El Prado en nosotros» en Santo Domingo como parte de un recorrido nacional

La Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León y el Museo Nacional del Prado de España, junto a la Fundación Amigos del Museo del Prado, Kahkow y el Banco Popular Dominicano, dejaron formalmente inaugurada la exposición a cielo abierto «El Prado en las Calles» y la exposición contemporánea «El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado», con obras distribuidas en las sedes aliadas: Centro Cultural Banreservas, el Centro Cultural de España y el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, así como en el Centro León, en Santiago.

El acto de inauguración, encabezado por la Dra. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, tuvo lugar en el Centro Cultural de España, marcando el inicio de una ruta histórica que convierte a la Ciudad Colonial en un museo de escala internacional.

Tras su reciente estancia en Santiago de los Caballeros, el proyecto «El Prado en nosotros» vistió la valla perimetral del Centro León y la calle Benito Monción con el proyecto «El Prado en las Calles».

En el Centro Cultura Taíno

El Banco Popular Dominicano y su Centro Cultural Taíno Casa del Cordón se suman al proyecto “El Prado en Nosotros”, con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y resignificar el legado del Museo del Prado en el contexto caribeño contemporáneo.

La iniciativa, que inició en Santiago de los Caballeros y arriba ahora a la Ciudad Colonial de Santo Domingo, es impulsada por el Banco Popular Dominicano en union de los otros patrocinadores.

Tras su exitoso inicio en Santiago de los Caballeros, la muestra estará abierta al público capitaleño desde el 4 de febrero hasta el 6 de abril de 2026.

Por un lado, “El Prado en las calles” convierte espacios emblemáticos del centro histórico de la capital en un museo a cielo abierto, mediante la exhibición de reproducciones a escala real de obras maestras del Museo del Prado, contribuyendo a la democratización y acceso al arte.

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón exhibe en su fachada la reproducción de la obra “Isabel la Católica”, un óleo sobre lienzo de Luis de Madrazo y Kuntz, realizado alrededor de 1848 y perteneciente al acervo del Museo del Prado.

Como sede colaboradora, presenta una exposición integrada por 26 obras en formato de serigrafía y fotografía, entre ellas, trabajos de Eduardo Chillida y de Miquel Barceló, que se inspiran en cuadros clásicos del Museo del Prado.

La muestra reúne, además, obras de los fotógrafos dominicanos Mayra Johnson, Polibio Díaz y Fausto Ortiz, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con los fondos del Museo del Prado y del Centro León para generar un diálogo contemporáneo que resalta la riqueza cultural de ambas instituciones.

El arte como motor cultural

Durante el acto inaugural, el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, José Mármol, destacó el valor transformador del arte y la importancia de esta colaboración interinstitucional. Y agregó: “Es un honor celebrar junto a ustedes este compromiso con el arte y la cultura como motores esenciales del desarrollo, la educación, el estímulo a las industrias culturales y creativas, así como para la necesaria cohesión social”.