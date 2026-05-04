Mujer es detenida en el Aeropuerto de Punta Cana con láminas de cocaína adheridas al cuerpo

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), frustraron un intento de tráfico internacional de drogas, al arrestar a una mujer que pretendía salir del país con varias láminas de presunta cocaína adheridas a su cuerpo.

La intervención se produjo durante labores de supervisión e inspección en el área de salida del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, cuando unidades operativas, asistidas por equipos tecnológicos de rayos X, detectaron imágenes sospechosas en el cuerpo de la pasajera.

Ante la alerta, y por disposición del fiscal actuante, se procedió a realizar una revisión más rigurosa, descubriendo adheridas al abdomen, muslos y pantorrillas un total de nueve láminas, sujetas con cinta adhesiva, con un peso preliminar de 9.52 kilogramos de presunta cocaína.

De acuerdo con el itinerario de vuelo, la detenida, de nacionalidad dominico-española, tenía previsto viajar desde Punta Cana con destino a Londres, utilizando esta modalidad empleada por redes criminales transnacionales para intentar evadir los controles de seguridad en las terminales aeroportuarias.

Según un comunicado enviado a los medios de comunicación, el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar posibles vínculos con estructuras de narcotráfico internacional, mientras que la mujer, de 41 años, será sometida a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las láminas ocupadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), conforme a los protocolos establecidos, para los análisis correspondientes.