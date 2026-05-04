Sacerdote clama por acciones para evitar muertes en accidentes de tránsito en Maimón, Puerto Plata

El párroco de Maimón, Lorenzo Burgos, clamó por acciones concretas para evitar que sigan ocurriendo accidentes con consecuencias fatales en esa comunidad.

El cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Milagrosa condenó la falta de acción de los políticos locales ante la frecuencia de accidentes en la carretera.

Aseveró que esta población tendrá que "levantarse para exigir respuestas concretas a las autoridades oficialistas".

Dijo que los habitantes de Maimón "tendrán que levantarse ante la ola de accidentes de tránsito que a diario se producen en la carretera Santiago-Puerto Plata, lo que al parecer no preocupa a los funcionarios de esta provincia.

Burgos expresó que estos accidentes han cobrado en los últimos meses múltiples y valiosas vidas.

El representante de la Iglesia Católica de forma enérgica llamó a la población a exigir en las calles que haya una solución concreta de parte de las autoridades a esta epidemia de tantos accidentes.

Denunció estado de abandono y falta de atención de parte del Gobierno, a la vez que aseguró que Maimón como distrito turístico, cuna de la terminal de cruceros Amber Cove, está "cansado de que los políticos sigan haciendo promesas que pocas veces se cumplen".

Resaltó que estos accidentes ocurren en los tramos carreteros que conectan a los parajes Don Gregorio con Los Cacaos y el que va a la entrada de la comunidad de Los Caños, cobrando vidas, sin embargo, no se implementan acciones que solucionen este grave problema.

Planteó la posibilidad de hacer una vigilia o cuantas sean necesarias para llamar la atención por la situación.